Zwei Werkhallen im Döbelner Gewerbegebiet voller Qualm

Döbeln

Wegen einer unklaren Rauchentwicklung im Gewerbegebiet Döbeln-Ost wurde am Freitagmorgen um 6.16Uhr die Döbelner Feuerwehr alarmiert. Hinter der Firma Bühler war Rauch aufgestiegen. „Eine genaue Lageerkundung ergab, dass dieser aus den gegenüberliegenden Werkhallen der Firma Partzsch kam. Zwei Hallen waren komplett verqualmt“, so Einsatzleiter Andreas Riedel.

Defekter Pyrolyse-Ofen sorgte für Qualm

Als Quelle des Qualms wurde eine Pyrolyse-Anlage ermittelt. In diesem Ofen werden Anlagenteile bei 400 Grad thermisch behandelt. Durch einen technischen Defekt in der Absaugung war Qualm in die Hallen gezogen. Ein Brand war dabei nicht festzustellen. In den beiden Werkhallen hielt sich zu diesem Zeitpunkt zum Glück niemand auf. So kamen keinen Personen zu Schaden. Mitarbeiter der Firma Partzsch fuhren die Anlage schließlich herunter und kühlten diese ab. Die Feuerwehrleute setzten ihre Lüfter zusätzlich zu den halleneigenen Rauch-Wärme-Anlagen zur Belüftung der beiden Hallen ein. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte offenbar größeren Schaden. In welcher Höhe ein Sachschaden entstanden ist, ist derzeit noch unklar.

Zur Galerie Wegen einer zunächst unklaren Rauchentwicklung in zwei Werkhallen der Firma Partzsch mussten am Freitagmorgen die Freiwillige Feuerwehr Döbeln und Limmritz ausrücken.

Die Freiwillige Feuerwehr Döbeln war mit 27 Kameraden der Ortswehren Döbeln und Limmritz und fünf Fahrzeugen vor Ort. Gegen 8.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Ruhige Sturmnächte für die Feuerwehr

Für die Feuerwehr Döbeln war dieses der 27. Einsatz in diesem Jahr. Die letzten beiden Sturmnächte hatte es für die Kameraden in ihrem Einzugsgebiet keine Einsätze gegeben. „Wir waren vorbereitet und hätten schlimmstenfalls im Gerätehaus eine Einsatzleitstelle einrichten können. Doch es blieb sehr ruhig“, so Andreas Riedel. Lediglich am Donnerstagnachmittag hatte der Sturm in der Döbelner Ziegelstraße einen Baum umgelegt, der die Straße blockierte. Die Feuerwehr beseitigte das Hindernis mit ihren Kettensägen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer