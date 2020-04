Zwei halbseitige Sperrungen: Hier wird in Niederstriegis gebaut

Niederstriegis

Eine Ampelregelung auf der S34 in Niederstriegis in Höhe des Schweizer Hauses macht deutlich: Hier passiert etwas. Richtig. Seit vergangener Woche lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) den Durchlass instandsetzen, weshalb der Verkehr an dieser Stelle halbseitig geregelt werden muss.

Die Baumaßnahme kommt nicht überraschend. Seit etwa zwei Jahren ist die Baufälligkeit des Durchlasses festgestellt. Für den Autofahrer deutlich gemacht, dass dort etwas nicht hundertprozentig stimmt, hat eine rot-weiße Bake.

Rund 30.000 Euro Kosten

Nach ersten Untersuchungen war zunächst sogar die Straße halbseitig für den Verkehr gesperrt. Zwischenzeitlich hatte sich ergeben, dass die Schäden am Durchlass doch nicht so groß sind, dass beim Befahren der rechten Straßenseite in Richtung Roßwein eine noch stärkere Schädigung des Durchlasses zu befürchten wäre.

Rund 30.000 Euro kosten die aktuellen Instandsetzungsmaßnahmen, die der Freistaat Sachsen trägt und nach deren Abschluss auch die einsame Bake der Vergangenheit angehören wird. Wie das Lasuv informiert, sollen die Arbeiten voraussichtlich Ende dieser Woche abgeschlossen werden.

Zweite halbseitige Sperrung

Das Natursteingewölbe, das zwei etwa einen Quadratmeter große, bis zu 0,75 Meter tiefe Ausbruchstellen aufwies, wird instandgesetzt. Die Fehlstellen werden mit Natursteinen ausgesetzt und mit Mörtel hinterfüllt, sodass die Gewölbewirkung wieder hergestellt wird. Die durch die Ausbrüche verursachte Absenkung der Gehwegoberfläche wurde ebenfalls beseitigt, indem der Bereich bis zu einen Meter tief aufgenommen, mit Frostschutz verfüllt, verdichtet und das Pflaster neu gesetzt wurde. Die Natursteinarbeiten sind am Freitag beendet worden und die Verkehrsbeschränkung vorübergehend wieder aufgehoben. Um den sanierten Bereich mit Zementemulsion zu verpressen, wird die Ampel voraussichtlich ab 23. April noch einmal für einen oder zwei Tage aktiviert werden. Bis dahin wird der Verkehr weiterhin durch eine Ampel geregelt und halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Ebenfalls mit Warnbaken halbseitig gesperrt ist die S34 in Höhe unterer Ullrichsberg. Dort ist der Durchlass stärker beschädigt und muss saniert werden. Das erfordert eine umfänglichere Maßnahme, für die erst noch die Festlegung zum erforderlichen Baurechtsverfahren getroffen werden muss. Von diesem Planfeststellungsverfahren hängt dann ab, wie lang sich der Zeitraum bis zur Vergabe der Bauleistungen gestaltet. An dieser Stelle ist laut früherer Lasuv-Information nicht mit einem Baubeginn vor 2021 zu rechnen. Sollte es losgehen, würde das aller Voraussicht nach eine Vollsperrung der Straße zwischen Niederstriegis und Roßwein.bedeuten.

Von Manuela Engelmann-Bunk