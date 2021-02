Zwei stellvertretende Friedensrichter für Großweitzschen

Großweitzschen

Seit fünf Jahren ist Thomas Malkowski als stellvertretender Friedensrichter für die Gemeinde Großweitzschen zuständig. In wenigen Jahren könnte er Manfred Nestler beehren, der nach mehr als 30 Jahren spätestens bis zum 1. Januar 2023 sein Amt als Friedensrichter niederlegen will. Jetzt bekommt Thomas Malkowski Verstärkung. Denn zur Wahl am vergangenen Dienstagabend wurde statt nur einem Stellvertreter alle beiden Kandidaten ins Amt gehoben. Die Idee folgt dem Vorbild von Roßwein. Auch dort entschied man sich dazu, all die Kandidaten ins Ehrenamt zu heben, die sich engagieren wollen. Die Großweitzschener Gemeinderäte taten es ihnen gleich.

„Ich bin dafür, vorher miteinander zu kommunizieren, noch bevor die Kacke am Dampfen ist“, sagt René Schlosser. Quelle: she

Neben dem 50-jährigen Thomas Malkowski wird nun also auch der 43-jährige René Schlosser als stellvertretender Friedensrichter wirken. Schlosser lebt mit seiner Familie in Zschepplitz. Der Pharmareferent hat zwei eigene Kinder, zwei weitere brachte seine Frau mit in die Patchworkfamilie. „Ich bin dafür, vorher miteinander zu kommunizieren, noch bevor die Kacke am Dampfen ist“, sagt René Schlosser. Er stammt ursprünglich aus Oschatz, lebt nun aber in Zschepplitz.

In der Gemeindeverwaltung selbst machte man ihn auf den Stellvertreter-Posten aufmerksam. „Es hieß, das könnte was für mich sein und das jemand gesucht wird“, sagt der 43-Jährige. Erst am Dienstagabend erfuhr er, dass mit Thomas Malkowski eigentlich ein Kandidat zur Verfügung steht. „Das hat mich dann doch überrascht, denn in Konkurrenz wollte ich eigentlich nicht antreten“, so der Zschepplitzer. Das musste er letztendlich auch nicht. Thomas Malkowski brachte die Idee der doppelten Stellvertreter-Position ins Spiel. Verwaltung und Gemeinderäte waren einverstanden, mussten das aber noch in einer Wahl festzurren.

Thomas Malkowski ist seit mehr als fünf Jahren als stellvertretender Friedensrichter aktiv. Er wurde wiedergewählt. Quelle: she

Thomas Malkowski bleibt demnach 1. Stellvertreter von Manfred Nestler, René Schlosser übernimmt den 2. Stellvertreter-Posten. Langfristig gesehen ist das eine Win-Win-Situation. Denn mit Ausscheiden von Manfred Nestler als Friedensrichter, werden zwei engagierte Leute gebraucht. Dass Thomas Malkowski und René Schlosser einmal das Friedensrichter-Gespann bilden, liegt nahe. In den nächsten Jahren können sich beide gemeinsam organisieren und ihren Platz finden. Umso reibungsloser gelingt die Amtsübergabe in weniger als zwei Jahren.

Von Stephanie Helm