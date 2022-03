Zwei ukrainische Trucks werden in Kleinmockritz beladen

Region Döbeln

Derzeit füllen sich in Kleinmockritz beim Landwirtschaftsbetrieb der Familie Wolters zwei Trucks mit Hilfsgütern. Diese sollen in diesen Tagen ihre Fahrt in die Ukraine antreten. Feuerwehrleute aus Döbeln und aus Leisnig spendeten aus ihren Beständen Ausrüstungsgegenstände. Mittlerweile haben Unternehmen der Region und auch medizinische Einrichtungen Sachspenden gebracht, die der ukrainischen Bevölkerung helfen sollen.

In Westeuropa hängen geblieben

„Es ist ein Glücksfall, dass zwei ukrainische Lkw-Fahrer mit ihren Trucks jetzt bei uns stehen. Ihre Fahrzeuge werden gerade beladen“, schildert Anna-Sophie Wolters. Die beiden Trucker seien nach ihren jüngsten Fahrten zu westeuropäischen Zielen hängen geblieben und sind jetzt leer. Durch die Kontakte ihres Bruders Alexander, der in der Ukraine einen Landwirtschaftsbetrieb unterhält, seien die Männer nach Kleinmockritz geschickt worden. Jetzt müssen sie nicht leer zurück fahren.

Wichtig: Verpackungsmaterial

Unterdessen hätten sich Unternehmen der Region gemeldet, um den Transport zu unterstützen. „Paletten, Kartons und Stretchfolie helfen uns jetzt dabei, die Hilfsgüter so zu verpacken, dass der Stauraum in den Lkw so gut wie möglich genutzt werden kann. So können wir zum Beispiel in die Höhe stapeln, um den Raum möglichst vollständig zu nutzen“, schildert Anna-Sophie Wolters.

Ihre Schwester, Landwirtin in Niedersachsen, habe dort ebenfalls um Hilfsgüter geworben. So gehören zum Beispiel strahlensichere Schutzanzüge zur Lieferung.

Hilfreich: Krankenhauslisten

Besonders glücklich ist Anna-Sophie Wolters darüber, dass hiesige medizinische Einrichtungen sich mit Sachspenden beteiligen. So gehen mit den Trucks unter anderem vollständige OP-Bestecks auf die Reise. Ihr Bruder hatte ganze Krankenhaus-Listen nach Deutschland übermittelt. So können zielgerichtet die benötigten Dinge gesammelt und auch verteilt werden.

Ausländer dürfen Grenze nicht passieren

Dass es sich um ukrainische Fahrer handelt, ist noch aus einem anderen Grund ein Glücksumstand. So gelangen die Güter tatsächlich bis in die Ukraine. Ausländische Bürgerdürfen die Grenze zwischen Polen und der Ukraine nicht passieren. Hilfsorganisationen nehmen an der Grenze Hilfsgüter entgegen und verteilen sie weiter.

Einheimische helfen vor Ort

Da nun aber die ukrainischen Fahrer die Güter transportieren, können sie das Unternehmen von Alexander Wolters direkt anfahren. Von dort bringen Helfer die Güter zu den Menschen in den Kriegszonen. „Wir hoffen, dass wir für die Fahrten die nötigen Sondergenehmigungen bekommen“, so Anna-Sophie Wolters.

Von Steffi Robak