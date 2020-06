Zweiter Funkturm für Schrebitz?

Schrebitz

Die heiß geführte Diskussion zum Funkturm-Bau in Lüttewitz in der Gemeinde Zschaitz-Ottewig hallt noch nach. Jetzt könnte eine ähnliche Debatte auf die Schrebitzer zukommen. Um den Sachverhalt so früh wie möglich auf den Tisch zu bringen, sprach auch Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) das geplante Vorhaben in Schrebitz zur jüngsten Ortschaftsratssitzung an. Auch hier wolle die Deutsche Funkturm GmbH einen Sendemasten errichten. Auch 46 Meter hoch – wie der in Lüttewitz. Ursprünglich sei dafür ein Standort zwischen den beiden Ortslagen Kiebitz und Schrebitz angedacht gewesen.

Zweiter Mast

Dirk Schilling erfuhr auf Nachfrage, dass sich das nun geändert habe. „Der Funkturm soll auf dem ehemaligen Festplatz in Schrebitz errichtet werden“, so das Gemeindeoberhaupt. Dort stehe bereits ein solcher, intervenierten Anwohner. Das Problem sei dort so, wie es im Lüttewitzer Fall verhindert werden sollte: Der Mast ist zu klein, damit weitere Anbieter ihre Anlagen darauf installieren können. „Aber damals wurde gesagt, der Mast biete Platz für andere Medien“, erinnerte sich ein Anwohner.

Miese Netzabdeckung

Das Telekom-Tochterunternehmen wolle seinen eigenen Funkturm bauen. Genauere Informationen zum Vorhaben konnte und wollte Dirk Schilling nicht geben. „Aber ich will betonen, dass das auf uns zukommen wird.“ Er sagte auch, dass die Netzabdeckung in Schrebitz quasi nicht existent ist. „Für mich als jemanden, der hier nur zu Besuch ist, ist das mal ganz angenehm, wenn kein Handy klingelt. Für jemanden, der hier lebt, kann das aber belastend sein.“

Von Stephanie Helm