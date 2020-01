Zwergkaninchen kommen im Karton zu Tierschützern nach Leisnig

Leisnig

Neue Bewohner haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Tierheim der Tiernothilfe Leisnig ein vorübergehende Bleibe gefunden: zwei Zwergkaninchen. Am Mittwoch fand ein Mann aus Geringwalde, der sich auf dem Arbeitsweg befand, gegen 7.30 Uhr in der Fröhne zwischen Hoyersdorf und Altgeringswalde einen Karton mit den beiden Tieren darin. Eins hat graues, das andere rotbraunes Fell.

„Es handelt sich um solche Tiere, die man daheim in der Wohnung hält“, sagt Rosmarie Pfumfel von der Tiernothilfe Leisnig. Am Donnerstag wurden sie erst einmal dem Tierarzt vorgestellt, um zum einen den Gesundheitszustand an sich, aber auch erst einmal das Geschlecht festzustellen.

Dann würden neue Besitzer für die Zwergkaninchen gesucht. „Derartige Tiere in der ländlichen Region zu vermitteln, ist schwer, denn hier werden Kaninchen vorrangig als Nutztiere draußen im Stall gehalten“, so Pfumfel weiter.

Hasen sollen Haustiere bleiben

Für die Tierheimmitarbeiter komme so etwas nicht in Frage. Es sollen keine Nutztiere werden, wofür sie sich auch gar nicht eignen. Es sollen Haustiere für die Wohnung bleiben.

Sie werde bei einem befreundeten Tierschutzverein in Leipzig anfragen, ob dieser die Tiere in die Vermittlung nehmen kann. „In Großstädten, wo das Halten von Hunden und Katzen in Wohnungen den Vermietern oft nicht recht ist, suchen die Menschen Alternativen. Dazu gehören beispielsweise Zwergkaninchen.

Als Aussetzungen kamen bisher selten Kaninchen oder auch Meerschweinchen in das Leisniger Tierheim. Das geschehe eher nach Einweisungen, wenn Tiere von ihrem Besitzer nicht ordnungsgemäß gehalten worden sind.

Von Steffi Robak