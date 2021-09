Lüttewitz/Zschaitz

Andreas Beckert steht in der Tür, der Holzrahmen ist spröde. Er zeigt den Weg in den Raum, der seit vielen Jahren sein Reich ist. „Es riecht ein wenig muffig“, sagt er. Einmal in der Woche ist Andreas Beckert hier. Immer dienstags, für eine Stunde. Seit über 15 Jahren ist das so. Dann öffnet Andreas Beckert die Tür zur Bibliothek in Lüttewitz. Und wartet, dass sich jemand mit neuem Lesestoff eindecken kommt. Seit 28 Jahren führt Andreas Becker die Bibliothek in Lüttewitz. Bis zum Jahresende möchte er die Aufgabe abgeben. Er will sich zurückziehen. Die Gesundheit spielt nicht mehr mit. Immer öfter muss die Bibliothek geschlossen bleiben, weil er Arzttermine und OP-Termine hat oder einfach nicht in der Verfassung ist, die Stellung in seiner Lesestube zu halten. „Das kann ich meinen Lesern nicht mehr zumuten“, sagt Andreas Beckert.

Zuvor Mathematik unterrichtet

Zu Lüttewitz hat Andreas Beckert schon immer eine Verbindung. Bis die Mittelschule in Lüttewitz, in der heute die Kindertagesstätte „Waldspatzen“ untergebracht ist, im Sommer 2005 aufgelöst wurde, unterrichtete er dort Mathematik, Physik, ein bisschen Astronomie und Biologie. Schon während seiner Zeit als Lehrer leitete er die Bibliothek, die damals noch in den Kellerräumen der Schule untergebracht war. In die alten Räumlichkeiten möchte er nicht wieder zurück. „Dort hatten wir nur ein Drittel des Platzes zur Verfügung, den wir jetzt haben“, erklärt er. Zudem sei der neue Raum viel freundlicher. Die großen Fenster spenden genügend Licht fürs Schmökern.

Bevor Andreas Beckert die Tür zur Bibliothek in Lüttewitz ein letztes Mal aufschließt, will er seine Lesestube in guten Händen wissen. Quelle: Stephanie Helm

Andreas Beckert übernahm den Staffelstab einst von seiner Frau, die bis dahin die Bibliothek führte. Heute, 28 Jahre später, ist er immer noch derjenige, der die Bücher auswählt, ausleiht und seinen Stammlesern nicht selten bis an die Haustür bringt. Als seine beste Leserin nicht mehr zum Ausleihen nach Lüttewitz kommen konnte, weil sie sich um ihren kranken Mann kümmern musste, zögert Andreas Beckert keine Sekunde und bringt den Lesestoff zu ihr nach Hause. Er weiß, was sie gern liest. Also wählte er zwei, drei Bücher aus und brachte sie ihr vorbei. Auf dem Dorf funktioniert das. Hier kennt man sich.

Gezielt auf den Weg machen

Ganz früher war die Bibliothek mal beim Gemeindeamt in Zschaitz untergebracht. Die jetzige Lage am Rand des Dorfes war nie wirklich ideal. Früher nutzten viel mehr Leute die Gelegenheit, in der Bücherei vorbeizuschauen. Es lag ja auf der Strecke. Jetzt müssen sie sich schon ganz gezielt auf den Weg machen, um zu Andreas Beckert zu kommen. Dabei scheint die Lage gleich neben einer Kindereinrichtung ideal. Andreas Beckert hoffte erst auf die Kinder, dann auf ihre Eltern. Aber Kinder kommen immer weniger. Es sind eher die älteren Kinder, die in eine Bibliothek gehen. „Und die gehen dann schon in Ostrau oder woanders in die Schule. Dort haben sie eigene Bibliotheken“, sagt er.

Wenn sie doch mal kommen, die Kinder, dann wird auch mal der kleine Kindertisch genutzt, den Andreas Beckert extra in den großen Raum gestellt hat. „Die erwachsenen Leser setzen sich nicht mehr in die Bibliothek und fangen an zu lesen. Die Kinder schon. Die wollen nicht warten, bis sie zuhause sind und lieber gleich in die Bücher schauen“, erzählt Andreas Beckert. Er lächelt. Regelmäßig schnürt er ein Päckchen für die Kindertagesstätte nebenan. Gerade erst hat er 20 Bücher rüber gegeben. Auf die Knirpse und deren Erzieherinnen warten immer neue Leseabenteuer.

Internet löste Sachbücher ab

Drei, vier Mal im Jahr bekommt die Bibliothek in Lüttewitz Bücher-Nachschub. Dann kommt jemand von der Kreisergänzungsbibliothek Mittelsachsen, stellt ihm ein paar Kisten mit frischem Lesestoff hin und nimmt dafür wieder welche mit. Andreas Beckert sagt, was er gern hätte. Historische Romane, Zeitschriften – je nachdem, was seine Leser gerade verschlingen. „Früher waren es mehr Sachbücher“, sagt er. Heute leiht sich kaum noch jemand ein solches aus. Das Internet hat die Sachbücher abgelöst.

Doch Andreas Beckert gehört zur alten Schule. „Ich nehme mir lieber ein Buch und schlage etwas nach.“ Sachbücher zieht er Romanen vor. Als Lehrer der Naturwissenschaften liegt das fast nahe. Aber es ist nicht die schwere Lektüre, für die er sich begeistern kann. Es sind Bücher übers Gärtnern, über Pflanzen. Seine Leidenschaft. „Ich habe zuhause einen 1 000 Quadratmeter großen Garten um den ich mich kümmere“, sagt er. Viel Zeit zum Lesen bleibt da sowieso nicht. „Wenn ich lese, dann in der Stunde, in der ich hier in der Bibliothek bin.“

Statistik führen, Bestand pflegen

Das alles wird ihm fehlen. Die spröde Holztür, der muffige Geruch, seine Leser. Dass jemand gefunden wird, der seine Nachfolge antritt, daran glaubt Andreas Beckert fest. „Ich bin da optimistisch“, sagt er. Jemand, der seine Leidenschaft für die kleine Bibliothek teilt, sollte es sein. Doch das Lesen zu mögen wird allein nicht reichen. Im Hintergrund müssen Statistiken geführt und der Bestand gepflegt werden. Das sollte man wissen, sagt Andreas Beckert. Einen Stichtag, wann er die Tür zur Bibliothek in Lüttewitz ein letztes Mal aufschließt, gibt es nicht. Er würde seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin gern noch einarbeiten. Dann weiß er, dass er seine Bibliothek in gute Hände gibt. Nach 28 Jahren ist ihm das wichtig.

Von Stephanie Helm