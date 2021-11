Zwischen Döbeln und Chemnitz fahren Züge anders 

Region Döbeln/Leipzig

Wegen Bauarbeiten der DB Netz AG ändern sich im Zeitraum vom die Abfahrtszeiten vom Mittwoch, 24. November bis Freitag, 26. November, einige Abfahrtszeiten auf der Linie RB 45 der Mitteldeutschen Regiobahn Linie RB 45, Chemnitz – Riesa – Eltsterwerda.

Betrifft alle Zwischenhalte

Bei Abfahrten zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr von Chemnitz Hauptbahnhof müssen an den benannten Tagen die Abfahrts- und Ankunftszeiten ab Döbeln Hauptbahnhof an allen Zwischenhalten bis einschließlich Riesa später sowie bei täglichen Abfahrten in diesem Zeitraum von Elsterwerda ab Riesa an allen Zwischenhalten bis einschließlich Döbeln Hauptbahnhof früher gelegt werden.

Reisende solle auf Aushangtafeln achten

Alle nicht im Baufahrplan aufgeführten Züge verkehren nach Regelfahrplan. Dies teilen die Mitteldeutschen Regiobahn beziehungsweise die Transdev Mitteldeutschland GmbH mit. Informationen können Fahrgäste den Aushangtafeln an den Bahnhöfen entnehmen. Im Internet sind diese unter der Adresse www.bahn.de/bauarbeiten einsehbar. Zudem kann die 24h-Service Nummer 0341 / 231 898 288 zum Ortstarif angerufen werden. Informationen werden zudem auf der Website www.mitteldeutsche-regiobahn.de veröffentlicht.

