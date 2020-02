Zwischen Döbeln und Leipzig: Kinder übernehmen RB110

Döbeln

Die Kinder hatten am Sonnabend das Sagen.Auf der Strecke zwischen Döbeln und Leipzig, auf der Linie RB 110 der Mitteldeutschen Regiobahn, übernahmen die jüngsten Reisenden den Posten des Schaffners oder Zugführers. Dort konnten die Jungen und Mädchen die Fahrkarten knipsen, Ansagen durchs Zugmikrofon machen und dem Triebwagenführer bei seiner Arbeit über die Schultern schauen.

MRB stellt gesamtes Equipment

Ob Mütze oder Knipse – alles was sie dafür brauchten, bekamen sie gestellt. Natürlich begleiteten und unterstützten sie dabei die MRB-Kundenbetreuer die gesamte Fahrt über. Zur Erinnerung an den tollen Tag bekamen die Kinder ihr persönliches Zugreise-Tagebuch geschenkt. Darin können sie alles eintragen, was sie unterwegs erlebten. Richard (4, links) und Raphael Heinze (6) nutzten das Angebot mit ihren Eltern Michaela und Romek.

Nicolai lässt sich vom echten Zugführer Mario den Triebwagen erklären und übergeben. Quelle: Sven Bartsch

Von HS