Zwischen Weihnachten und Silvester: Impftermine in Roßwein

Roßwein

Gleich nach den Feiertagen bekommen die Roßweiner nochmals die Gelegenheit, sich impfen zu lassen. Am Montag, 27. Dezember, und Dienstag, 28. Dezember, kommt wieder ein Impf-Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Zeit von 9 bis 17 Uhr in das Kirchgemeindehaus Roßwein (am Schuldurchgang). Anders als bei den letzten Terminen, vergibt die Stadtverwaltung dieses Mal aber Termine. Und die können bitte an folgenden Tagen unter der Telefonnummer 034322/46648 vereinbart werden: Dienstag, 14. Dezember, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr; Donnerstag, 16. Dezember in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr; Dienstag, 21. Dezember, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie Donnerstag, 23. Dezember, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Die Stadt bittet darum, nicht mehrmals anzurufen, sondern auf dem gleichzeitig geschalteten Anrufbeantworter Name und Telefonnummer zu hinterlassen, um einen Rückruf zu ermöglichen.

Booster und Erstimpfung

Einen Impftermin vereinbaren dürfen alle Bürgerinnen und Bürger aus Roßwein und den Ortsteilen sowie aus der unmittelbaren Umgebung, welche folgende Bedingungen erfüllen: Booster-Impfung – tagesgenau sechs Monaten nach der 2. Impfung (ab 18 Jahren), Kinder ab 12 Jahre zur Erstimpfung, alle anderen zur Erstimpfung. Die jeweiligen Zweittermine werden dann vor Ort bekannt gegeben.

Zum Impftermin mitzubringen sind Krankenkassenkarte, Personalausweis, Impfpass (wenn vorhanden) und die zur gewünschten Impfung notwendigen, schon ausgefüllten Unterlagen. Diese werden ab dem 14. Dezember im Roßweiner Rathaus-Foyer zur Mitnahme vorliegen beziehungsweise auf der Homepage der Stadt zum Download bereitstehen. Die aktuellen Impfunterlagen sind auch unter dem folgendem Link zu finden: https://www.coronavirus.sachsen.de/downloads-9335

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, welche Menge an welchen Impfstoffen dem Impfteam zur Verfügung stehen wird. In der Regel stehen Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und von Johnson & Johnson zur Verfügung. Während der Impfprozedur im Kirchgemeindehaus muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Stadtverwaltung bittet darum, bei medizinischen Fragen nicht im Rathaus anzurufen, sondern sich an den Hausarzt zu wenden beziehungsweise mit dem vor Ort tätigen Impfarzt zu klären.

Von DAZ