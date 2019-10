„Zwischenstopp“ ohne finanzielle Sicherheit: Für Sicherheit nach dem Entzug

Bockelwitz

Wie sehr soll oder darf Drogensucht in die Öffentlichkeit und damit ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken? Die Frage kann so gar nicht beantwortet werden. Die Tragik jedes einzelnen Schicksals lässt sich bei oberflächlichlicher Draufsicht nicht ermessen. Wer damit zurecht kommen muss – und will – sollte die Chance erhalten, dies für sich allein zu entscheiden, ohne neugierige Anteilnahme Fremder.

Das Projekt „ Zwischenstopp“, mit voller Absicht in ländlicher Abgeschiedenheit, darf nicht Gefahr laufen, gerade deshalb unbeachtet zu bleiben. Der Freistaat Sachsen hat im aktuellen Finanzhaushalt die Einrichtung auf dem Schirm, finanziert sie zum großen Teil. Diese Mittel müssten genaugenommen aus Regelleistungen des Sozial- und Gesundheitswesens fließen. Schließlich mindern Projekte wie „ Zwischenstopp“ die aus Drogen- sowie Alkoholmissbrauch resultierenden ökonomischen und sozialen Lasten für die Gesellschaft. Sie senken drogenbedingte Gesundheitskosten, Gerichts- und Inhaftierungskosten sowie soziale Transferleistungen. Dass aus Regelleistungen Projekte wie „ Zwischenstopp“ getragen werden, ist demnach nur gerecht.

Auf der Suche nach einem stabilen Unterstützerkreis ist den Akteuren im Interesse der Betroffenen Erfolg zu wünschen. Derartige Hilfesysteme benötigen einen nahtlosen Übergang zwischen Entzug und Langzeittherapie. Wer, wenn nicht die Verantwortlichen bei der Regierung des Freistaates können an den richtigen Stellen genau die Aufmerksamkeit erzeugen, die dafür nötig ist.

Von Steffi Robak