Klosterbuch/Westewitz

Was tun, wenn der Wolf kommt? Jedes Mal, wenn eine Wolfssichtung bekannt wird, wie jüngst nahe Westewitz beziehungsweise Nauhain und Wendishain, stellt sich diese Frage. Je nach dem, ob ein Nutztierhalter, Jäger oder Spaziergänger diese Frage stellt, fällt die Antwort unterschiedlich aus.

Ronald Köllner ist zum einen Revierförster im Klosterbucher Forst, von wo zuletzt von einer Wolfssichtung berichtet wurde. Der Wald, unter anderem mit dem Aussichtspunkt Maylust, grenzt an Nauhainer Flur beziehungsweise Wendishainer Flur.

Nicht auf Konfrontation ankommen lassen

Köllner betrachtet die Existenz des Wolfes in seinem Forstrevier aus verschiedenen Blickwinkeln. „Ob oder für wen der Wolf gefährlich werden könnte und warum, ist mit einem Satz nicht zu beantworten“, sagt er. Auf einen Punkt weist Köllner unmissverständlich hin: „Wer mit seinem Hund im Wald spazieren geht, muss seinen Vierbeiner auf jeden Fall anleinen, das ist Pflicht.“ In Konfrontation mit einem Wolf ziehe der Hund den Kürzeren.

Er selber habe in dem Forstrevier noch keinen Wolf gesehen, so Köllner. Doch sei ihm hin und wieder von Sichtungen berichtet worden. „Es sind so genannte Wanderwölfe, also Einzeltiere“, sagt er. Werden Jungtiere geschlechtsreif, verlassen sie ihre Rudel. Sie wandern auf der Suche nach Paarungspartnern beziehungsweise neuen Revieren. „Dabei ziehen sie bei uns durch“, sagt Köllner.

Ringsherum Rudel ansässig

Im Winter sei es relativ gut zu erkennen, wenn ein Wolf da ist. Selbst wenn er sich nicht sehen lässt, erkenne man es an hinterlassenen Exkrementen oder an den Spuren im Schnee, „wobei es schwer ist, diese von Hundespuren zu unterscheiden. Da muss man schon Fachmann sein, um das gut beurteilen zu können.“ Durchzugsgebiet junger Wölfe sei die Region um Döbeln und Leisnig, da ringsherum in der Gohrischer Heide und der Dahlener Heide, Rudel ansässig sind. Junge Tiere von dort ziehen als so genannte Jährlinge alleine los, auf der Suche nach Paarungspartnern und Lebensraum.

Sterblichkeit bei 50 Prozent

„Die Sterblichkeit junger Wölfe liegt bei 50 Prozent, das heißt, zwei bis drei diese Jährlinge überleben pro Jahr pro Rudel.“ Der Wolf meide den Menschen, so Köllner, der nicht nur Revierförster ist, sondern auch Jäger. „Zweibeinig aufrecht gehend, gehört der Mensch nicht zum Beuteschema des Wolfes.“ Einen Hund hingegen erkenne der Wolf unter Umständen als Nahrungskonkurrenten. „Reißt ein Wolf ein Reh – und diese existieren im Klosterbucher Forst – frisst er es nicht auf einmal auf. Er kann etwa eine Woche davon leben. Er schafft seine Beute in der Regel auf die Seite, verbirgt sie, kehrt zum Fressen zurück.“

Verlust der Nahrung existenziell

Nun seien Hunde im Freien prinzipiell anzuleinen. „Ist nun ein nicht angeleinter Hund unterwegs, stößt auf das gerissene Wild oder stört einen Wolf beim Fressen, würde ich es nicht auf eine Begegnung von Wolf und Hund ankommen lassen.“ Für den Wolf sei der Verlust seiner Nahrung existenziell. Entsprechend kompromisslos reagiere er. Unter Umständen habe der Hund dabei keine Chance. Informationen über den Wolf in Sachsen gibt es hier: Kontaktbüro@wolf-sachsen.de.

Von Steffi Robak