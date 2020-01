Kundencenter im Döbelner Hauptbahnhof soll frischen Wind bringen

Döbeln

Im Döbelner Hauptbahnhof gibt es ab sofort wieder Fahrkarten für den Nah- und Fernverkehr, Abonnements, Sitzplatzreservierungen und Beratung zu allen bahnbezogene Services. Nach erfolgreich abgeschlossener Renovierung wurde das neue Kundencenter der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) feierlich eröffnet. Seit September hatten die Bahnkunden diese Beratungsleistung vermisst, nachdem Hannelore John, die 47 Jahre lang im Döbelner Hauptbahnhof Fahrkarten verkaufte und die Fahrgäste umfassend beraten konnte, ihre private Bahnagentur geschlossen hatte. Am Montag kehrte die „gute Seele vom Hauptbahnhof“ kurz aus dem Ruhestand zurück, um symbolisch die Schlüssel des Kundencenters an Katharina Böttcher zu übergeben. Die junge Frau tritt sozusagen als Mitarbeiterin der MRB ihre Nachfolge an und berät die Döbelner Kunden. „Im Urlaubs- und Vertretungsfall wird sie von anderen Kollegen aus unseren MRB-Kundencentern in Flöha, Glauchau oder Chemnitz vertreten“, erklärt Teamleiter Kay Treuheit.

Neuer Schwung beim Thema Bahnanbindung erhofft

Zur Eröffnung der neurenovierten Räume bekamen MRB-Geschäftsführer Jan Kleinwächter und Dr. Harald Neuhaus, Geschäftsführer des Verkehrsbundes Mittelsachsen (VMS), Glückwünsche von Mittelsachsens Landrat Matthias Damm, Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser sowie Alt-Landrat Manfred Graetz. Alle drei machten deutlich, dass sie sich von der Eröffnung des Kundencenters auch Signale für eine künftig noch bessere Bahnanbindung der Region Döbeln erhoffen. „Es ist schön, dass die Bahnfahrer hier nach kurzer Pause wieder persönliche Beratung bekommen, statt mit einem Blechkasten von Fahrkartenautomaten zu kommunizieren“, sagte Landrat Damm. Von der vom Verkehrsminister durchgesetzten neuen Sächsischen Mobilitätsgesellschaft erhofft er sich viel Kraft bei der Einrichtung der neuen Bahnstrecke nach Dresden. Die kann sich auch MRB-Geschäftsführer Jan Kleinwächter gut vorstellen. Auch die Idee, die von seinem Unternehmen bedienten Dieselstrecken im Raum Leipzig und Dresden mit der neuen Döbelner Bahnstrecke zu verbinden, findet er spannend. „Wir sind aber nur der Dienstleister, der die Strecken bedient. Die Voraussetzungen muss die Politik dafür schaffen.“

Oberbürgermeister Sven Liebhauser betonte, dass die Bahnstrecken Mitte des 19. Jahrhunderts Döbeln zu einem Aufschwung verholfen hätten. Heute hätte die Bahn in Zeiten überfüllter Autobahnen und des Klimawandels wieder eine ganz besondere Bedeutung.

Rund um den Hauptbahnhof habe die Stadt seit 2007 Voraussetzungen geschaffen, Parkplätze, für Autos, Räder und Bushaltespuren gebaut, einen Spielplatz errichtet und die Straßenanbindung samt Kreisverkehr erneuert. Nun hofft er auch auf frischen Wind im Bahnhof durch Eigentümer und Nutzer.

Investor fehlt zündende Idee Die Deutsche Bahn hatte 2007 über 1000 deutsche Bahnhöfe an die britischen Gesellschaft Patron Capital verscherbelt. Von der übernahm die Neumayr und Sedlmeir GbR 2016 rund 130, darunter den Döbelner Hauptbahnhof. Das Unternehmen steht in der Kritik, da sich bei der Unterhaltung und Entwicklung des 150 Jahre alten Gebäudes nichts bewegt. „Wir sind mit der Stadt im Gespräch und suchen nach der zündende Idee, wie wir den Bahnhof entwickeln und vermarkten können. Wer mit so einer Idee auf uns zukommt, dem richten wir gern Räume her und investieren“, so Antonia Rezvan von der Geschäftsführung in Erding.

Bahnhofsräume unter Wasser gesetzt

Glück hatten die Bahnbetreiber von der MRB, dass ihr neu renoviertes Kundencenter nicht von dem Wassereinbruch betroffen war, der am Donnerstag die wenigen anderen Mieter des größtenteils leerstehenden Bahnhofes einseifte. Auf einem Flachdach hatte sich möglicherweise über Wochen Wasser gesammelt, weil die Ablaufrohre mit Taubenkot verstopft waren. So nahm die Abdichtung eines Oberlichtfensters Schaden und das Wasser lief durch den Dachboden in die weiteren Geschosse. Am Donnerstag kam das Wasser im eingemieteten Pizzalieferservice an. Den Rest vom Donnerstag und am Freitag musste dieser schließen. Die vorbereiteten Teige und die frisch zubereiteten Belage mussten entsorgt werden.

„Seit dem Wochenende können wir wieder arbeiten. Die Hygienebereiche sind nicht betroffen. Vor allem den Kundenempfang hat es erwischt“, sagt Janine Kalisch, Franchisenehmerin der Kette Freddy-Fresh mit fünf festen Mitarbeitern und fünf Minijobbern im Bahnhof.

„Dachdecker, Klempner und ein Trocknungsunternehmen sind beauftragt, die Schäden aufzunehmen. Dann müssen wir sehen, wie wir sie beheben“, sagt Antonia Rezvan von der Neumayr & Sedlmeir GbR in Erding, die den Döbelner Hauptbahnhof besitzt und verwaltet.

Leserbriefe Verkehr auf die Schiene statt auf die Autobahn bringen Zum DAZ-Beitrag „Von Leipzig über Döbeln und Dresden direkt ins Skigebiet“ vom 8. Januar. Eisenbahnexperten machen Zugverbindung Döbeln-Dresden zur Schlüsselstrecke im Sächsischen Dieselnetz. Torsten Stein und sein Freundeskreis „Rettet die Eisenbahn um Nossen“ sind eben keine Eisenbahnromantiker, wie manche glauben, sondern aktive und vor allem sachkundige Bürger! Sie bringen den Zug mit Ideen zur Synergie – Anschluss nach Altenberg! – und vor allem mit Fachkenntnissen wieder ins Rollen! Ja wie? Sie bringen die wichtigen Akteure zusammen: Das international renommierte Institut für Regional- und Fernverkehrsplanung (iRFP) plant konkret auf Einladung von Torsten Stein mit Verkehrsexperten der Technischen Universität Dresden und mit der Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie GmbH (NRE). Die Firma Bahnkonzept GmbH ( Dresden) ist beteiligt. Vertreter der Politik sind eingeladen dabei mitzuwirken. Verkehr auf die Schiene statt auf die A 4 und A 14! Wir brauchen keine skeptischen Politiker und astronomische Kostenschätzungen („100 Millionen Euro“), sondern positives Engagement der Gewählten und Verantwortlichen auf Landesebene, in den Verbünden und Kommunen. Die Investitionskosten werden gegenwärtig ermittelt. Erste Berechnungen eines Experten haben 14,2 Millionen Euro für ein Elektronisches Stellwerk in Nossen ergeben. Die späteren Betriebskosten lassen sich damit erheblich senken. Die Kostenermittlung für gegebenenfalls notwendige Erneuerungen am Fahrweg soll bis Ende März vorliegen. Und dann muss es losgehen: Planen, Bauen, Fahren! Alle Parteien haben es vor der Landtagswahl versprochen! Ich auch! Denn eines ist sicher: Der Zug nach Dresden wird genutzt werden, wenn die neue Bahn schnell, zuverlässig (auch bei Wind und Schnee!), bequem und sauber, getaktet, sicher (auch in den Abendstunden!), gut vernetzt (Bus und P&R Plätze) sowie preiswert ist. Eine Kohlendioxid-Steuer ist erst dann berechtigt und schafft Lenkungswirkung, wenn es Alternativen gibt!

Von Thomas Sparrer