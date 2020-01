Fehler bei der Wahl: Kiebitz muss noch mal an die Urne

Kiebitz

Die Wahlprüfung hat ergeben, dass noch zwei Sitze im Ortschaftsrat Kiebitz zu besetzen sind. Statt der vorgeschriebenen fünf Sitze, sind es aktuell nur drei. Wie konnte das passieren und was bedeutet das für den Ortschaftsrat? Mitte Dezember erreichte ein Schreiben die Gemeindeverwaltung in Ostrau. Dort wurde durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes mitgeteilt, dass eine Ergänzungswahl zur Besetzung der unbesetzten Sitze im Ortschaftsrat Kiebitz durchzuführen ist. Laut Hauptsatzung der Gemeinde Ostrau sind für den Ortschaftsrat Kiebitz fünf Mitglieder vorgesehen. Zur Wahl am 26. Mai im vergangenen Jahr wurden zwei Sitze nicht besetzt.

Kandidaten fehlen

Eigentlich gab es genügend Wahlvorschläge, um die freien Sitze besetzen zu können. Nur hatten die nicht die notwendige Mehrheit. Und den Parteien, die eine solche Mehrheit vorweisen konnten – wie die Freien Wähler – fehlten die Kandidaten. Somit konnten am Ende nur drei Sitze besetzt werden. Damit ist die Mindestanzahl von zwei Drittel der festgelegten Mitgliederzahl in Höhe von vier Ortschaftsräten unterschritten. „Wir waren der Annahme, dass Ortsvorsteherin Franziska Dinor als viertes Mitglied dazu zählt. Das ist aber nicht so“, erklärt Hauptamtsleiterin Antje Zornik. „Schon im Juli haben wir die Thematik bei der Rechtsaufsicht angesprochen und uns erkundigt, ob diese Regelung geltend ist. Dort sicherte man uns das noch zu. Doch die Landesdirektion korrigierte das jetzt noch einmal.“

Andere Sichtweisen, frisches Blut

Ungeachtet des Aufwandes, der auf alle zu kommt, sei das aber keine Katastrophe. Im Gegenteil: Am Ende wird der Ortschaftsrat von Kiebitz fünf Sitze haben und damit zwei zusätzliche Mitstreiter. „Wir freuen uns auf die zusätzliche Unterstützung“, betont Ortsvorsteherin Franziska Dinor und hofft gleichzeitig auf Bewerber. Die Mitglieder des Ortschaftsrates halten jetzt selbst Augen und Ohren offen. „Man kennt seine Mitbürger und weiß, wer regelmäßig an den Sitzungen teilnimmt und daran Interesse hat.“ Die Ergänzungszahl sieht die Ortsvorsteherin als Chance: „Neue Mitglieder bedeuten andere Sichtweisen und frisches Blut.“

Die Zeit ist nicht mehr lange hin, dann müssen die Wahlvorschläge eingereicht werden. Ist ein Kandidat gefunden, müsse der bei einer erneuten Versammlung offiziell als Bewerber aufgestellt werden.

Wahl am 14. Juni

Zwischen dem 29. Februar und dem 9. April können die Wahlvorschläge eingereicht werden. Die Parteien und Wählervereinigungen sind aufgefordert, ihre Kandidaten für die zwei unbesetzten Sitze aufzustellen. Einzelkandidaten können sich zur Wahl aufstellen lassen, wenn sie mindestens zehn Unterstützungsunterschriften von wahlberechtigten Bürgern gesammelt haben. Der offizielle Termin für die sogenannte Ergänzungswahl ist der 14. Juni 2020.

Der Ortschaftsrat in Kiebitz kann seine Arbeit bis zur Wahl übrigens trotzdem fortführen. Mit drei Mitgliedern wäre eine Abstimmungsmehrheit ja sowieso gebeben.

Von Stephanie Helm