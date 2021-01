Leisnig

Über die Schließung beziehungsweise eventuelle Perspektiven für die jüngst geschlossene Entbindungsstation der Helios-Klinik in Leisnig wird weiter verhandelt – am Dienstagnachmittag hat es erneut eine Zusammenkunft dazu gegeben.

Zu konkreten Inhalten solle zunächst nicht berichtet werden, heißt es in einer Mittelung von Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU). Er gehört neben weiteren Akteuren zu den Beteiligten des Gespräches auf Leisniger Seite. Für den Helios-Konzern waren der Regionalgeschäftsführer Helios Ost, Dr. Sebastian Heumüller sowie Julian Zimmer beteiligt. Neben der Leitung des Helios Park-Klinikums Leipzig hat Zimmer jüngst zusätzlich die Geschäftsführung der Helios Klinik Leisnig übernommen.

Das nunmehr zweite Gespräch von Akteuren der Stadt mit der Helios--Geschäftsführung über die Fortführung der Geburtshilfe in Leisnig sei sehr konstruktiv geführt worden, so der Leisniger Bürgermeister in einem kurzen schriftlichen Statement. „Es wurden alle Möglichkeiten zur Fortführung der Geburtshilfe in Leisnig intensiv erörtert“, informiert er weiter in seiner Pressemitteilung. Ein neuer Arbeitsstand könne jedoch nicht mitgeteilt werden. „Weitere Gespräche in der Sache werden folgen“, heißt es abschließend.

Von Steffi Robak