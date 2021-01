Leisnig

Wie schlagen sich zwei Corona-Lockdowns in einem Jahr auf die Stadtfinanzen einer Kommune wie Leisnig nieder? Immerhin richten sich zum Beispiel die finanziellen Zuweisungen aus Richtung Freistaat an die Kommunen danach, wie viel Einkommenssteuer ihre Einwohner zahlen. Da fragt sich, ob unter anderem die Kurzarbeits-Episoden bereits zu Buche schlagen. Und wie sieht es mit der Gewerbesteuer aus?

Corona eine von vielen Komponenten

Und: Muss die Stadt zum Kompensieren von Mindereinnahmen womöglich Grund- und Gewerbesteuern erhöhen? Diese Zeitung fragte nach bei der Leisniger Stadtbediensteten für Finanzwesen, Andrea Schlehahn. Sie informiert dazu: „Die jeweiligen Steuersachverhalte entwickeln sich immer sehr dynamisch, denn sie unterliegen verschiedenen Komponenten. Da kommen die Corona-Verordnungen jetzt zu vielen anderen Komponenten dazu.“

Was die so genannten Realsteuern anbelangt, so kann sie jedenfalls beruhigen: Für den nächsten Doppelhaushalt der Jahre 2021/22 behält die Stadt diese Steuern für Leisnig bei. Die Hebesätze lauten demnach auch für die genannten Jahre wie folgt: Die Grundsteuer A liegt bei 300 vom Hundert, die Grundsteuer B bei 450 und die Gewerbesteuer bei 390 vom Hundert. Der Stadtrat segnete diese Kennziffern in seiner Sitzung im Dezember ab.

Freistaat zahlte bereits Ausgleich

Wie Andrea Schlehahn weiter informiert, habe der Freistaat Sachsen bereits Ausgleichszahlungen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie als Ersatz für Gewerbesteuermindereinnahmen an die Kommunen geleistet. Die Stadt Leisnig erhielt 445 781,22 Euro 2020. Die Grundlage bildete der Schutzschirm kommunale Finanzen.

Die erste Tranche basierte auf einem Berechnungsschema unter anderem nach dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020. Neben weiteren Komponenten der äußerst komplexen Berechnung spiele die Steuerkraftzahl der Gemeinde an der Festsetzung der Einkommenssteuer von 2017 bis 2020 eine Rolle.

Bisher kein geschlossenes Bild

Für die zweite Auszahlung war eine Zuarbeit der Kommune erforderlich. Grundlage dafür bildeten Kennziffern, die bis in die einzelnen Quartale der Jahre 2017 bis 2019 sowie von 2020 zurück reichen. Auch das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen für das vierte Quartal 2020 spielte bereits eine Rolle.

Bisher sei noch kein geschlossenes Bild absehbar, inwieweit das Corona-Jahr 2020 den Zufluss an Gewerbesteuern beeinträchtigt. Generell sei die Gewerbesteuer schwankend, hänge unter anderem ab von der Gewinnsituation einer Firma, zudem von zuletzt getätigten Investitionen. Für den Finanzzufluss aus der Lohn- und Einkommenssteuer erwartet Schlehahn im Februar eine Meldung vom Freistaat. Dieser zahle einen Teil der geleisteten Lohn- und Einkommenssteuer ihrer jeweilige Einwohner an die Stadt.

