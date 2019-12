Edeka-Neubau in Eilenburg: Stadtrat hat jetzt endgültig entschieden

Eilenburg

Seit 2016 will die Handelskette Edeka ein Center mit Baumarkt an der Ziegelstraße in Eilenburg errichten. Der Kaufvertrag zwischen dem Unternehmen und der Stadt ist schon seit langem unter Dach und fach. Doch bürokratische Hürden und Einwände verzögerten das ganze Planverfahren.

Letzter wichtiger Beschluss

An diesem Montagabend hat der Eilenburger Stadtrat den letzten wichtigen Beschluss für den Bebauungsplan Sondergebiet Handel Ziegelstraße getroffen – und der fiel erneut mehrheitlich für die Edeka-Ansiedlung aus. Damit sind die Weichen für das Baurecht für die Edeka-Grundstücksgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thüringen mbH gestellt. Es handelt sich um den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan.

Zuvor hatte Linke-Stadträtin Christiane Prochnow, die gegen den Beschluss stimmte, erneut Fragen an die Verwaltung gerichtet und Hinweise gegeben, die Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) und weitere Stadträte allerdings schon für ausreichend erörtert hielten. Drei Stadträte enthielten sich der Stimme.

Das plant Edeka

Die Edeka-Grundstücksgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thüringen mbH will in der Ziegelstraße ein Edeka-Center mit einer Verkaufsfläche von 3120 Quadratmetern bauen. Rund 275 Pkw-Stellplätze werden geschaffen, wobei dabei auch schon der geplante Baumarkt nebenan berücksichtigt ist. Neben einem Frischesortiment umfasst der Edeka-Markt einen Drogerie-Bereich. Es gibt zudem eine Bedienungstheke für Fisch, Käse, Wurst und Fleisch. In der Vorkassenzone wird ein Café mit Sitzbereich eingerichtet.

Baustart ist für Mitte/Ende 2020, die Eröffnung für Ende 2021 geplant. Edeka will mit der Ansiedlung in Eilenburg 60 Arbeitsplätze schaffen. Nach dem genossenschaftlichen Prinzip wird der Markt in selbstständige Hände gegeben.

Neben Edeka plant auch Kaufland eine Filiale in Eilenburg Ost. Der Handelsriese will die Flächen bei ehemals Marktkauf wiederbeleben. Geplante Eröffnung hier: April 2020. Dort entstehen 100 Arbeitsplätze. Zweifel gibt es indes nach wie vor, ob sich zwei so große Handelseinrichtungen auf Dauer in der Stadt halten werden.

Von Nico Fliegner