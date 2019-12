Eilenburg: Abschied im Stadtrat

Eilenburg

Der Stadtrat in Eilenburg startete am Montag mit einer Verabschiedung: Zwar hat OBM Ralf Scheler Petra Zimmermann, die langjährige Leiterin des Fachbereichs Bau, bereits im Juni verabschiedet, aber aus dem Dienst tritt sie tatsächlich erst in diesem Monat. Deshalb gab’s jetzt noch einmal einen Blumenstrauß und ein großes Dankeschön. „Sie haben einige Spuren hinterlassen“, sagte Scheler mit Blick auf die Entwicklung Eilenburgs. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. Und unter Petra Zimmermann seien die „Kosten für Bauvorhaben nie ausgeufert“, so der OBM. Die scheidende Bauamtschefin wünschte dem Stadtrat „immer ein glückliches Händchen“ und will nun die freie Zeit genießen.

Sauberes Eilenburg

Die nächste große Müllsammelaktion in Eilenburg wird es am 21. März geben. Chris Daiser organisiert sie – und OBM Scheler sicherte bereits städtische Unterstützung zu. Auch er selbst will wieder mitmachen.

Neue Bibliothek

Stadtrat Mathias Teuber ( SPD) lobte die neue Bibliothek, die am Sonnabend im Roten Hirsch eröffnete. Sie sei schön geworden, so Teuber und bat um eine Kostenübersicht. Heiko Leihe von der Kulturunternehmung konnte gleich Zahlen in den Ring werfen: Die Ausgaben belaufen sich demnach auf 700.000 Euro, 359.000 Euro sind Fördermittel. Alle Rechnungen liegen der Stadt aber noch nicht vor.

Von nf