Ende August treten für die Stadtbuslinie A im Eilenburger Stadtteil Berg Fahrplanwechsel in Kraft. Darüber informierte die Stadtverwaltung. Den Angaben zufolge sei eine Verdichtung des Haltestellennetzes innerhalb des Stadtgebietes Ziel der Umstellung. Im Zuge dessen soll auch die Streckenführung der Linie A verändert werden und an einigen Stellen entstehen provisorisch neue Haltestellen, die 2021 barrierefrei ausgebaut werden sollen.

Hier entstehen die Haltepunkte

Neue Haltepunkte werden unter anderem in der Rödgener Straße in Höhe der Tankstelle, im Gabelweg im Bereich des Gymnasiums angelegt und ein weiterer ist zu einem späteren Zeitpunkt im Bereich des FEZ in der Straße Am See geplant. Außerdem wird ein Haltepunkt in der Straße der Jugend entstehen. „Mit diesem wird die Nahverkehrsanbindung für die Anwohner enorm verbessert“, so die Stadtverwaltung weiter. Der provisorische Standort wird zwischen dem neuen Aldimarkt und dem Baumarkt errichtet.

Straße der Jugend wird geöffnet

Auf Grund dieses Haltepunktes muss die Öffnung der Straße der Jugend zum Mittelweg erfolgen. Dazu werden die Poller am Ende der Straße entfernt und es werden Verkehrszeichen aufgestellt, die nur dem Stadtbus das Ausfahren zum Mittelweg gestatten. Ebenso ist dann das Einfahren vom Mittelweg in die Straße der Jugend untersagt. Diesen Veränderungen will die Stadtverwaltung auch durch verstärkte Kontrollen Rechnung tragen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist geplant, diese Durchfahrt baulich mit einer Busschleuse auszustatten, so dass nur der Stadtbus diesen Bereich befahren kann.

Innerhalb der kommenden Monate soll dann anhand der Fahrgastzahlen ermittelt werden, ob und wie diese neuen Haltestellen angenommen werden. Ein barrierefreier Ausbau soll dann bei Bereitstellung der Fördermittel 2021 erfolgen.

