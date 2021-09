1,76 Promille Alkohol – Unfall auf Bundesstraße 87

Doberschütz

1,76 Promille Alkohol hatte ein Ford-Fahrer intus, der am späten Mittwochabend auf der Bundesstraße 87 mit einem Seat kollidierte. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der 42-Jährige gegen 22.30 Uhr in Doberschütz auf der Bahnhofstraße in Richtung Eilenburger Chaussee (B 87) unterwegs. Dort habe er dann ungebremst die Bundesstraße überquert, auf der gerade ein Seat in Richtung Eilenburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Hoher Sachschaden

Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.

Ein bei dem 42-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte besagten Alkoholwert. Der Rumäne muss sich nun wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Von LVZ