1085 Euro zu viel vom Jobcenter – Betrugsprozess vor Eilenburger Amtsgericht

Eilenburg

Um den Vorwurf des Betrugs ging es nun bei einer Verhandlung am Eilenburger Amtsgericht – in Abwesenheit des Angeklagten Kevin J. (Name geändert). Er habe es unterlassen, dem Jobcenter rechtzeitig zu melden, dass er ein Arbeitsverhältnis aufgenommen habe. Dadurch seien ihm gut 1000 Euro zu viel gewährt worden. Dieser Verstoß wurde geahndet und wegen Betrugs Anzeige erstattet. Gegen den Strafbefehl ging Kevin J. in Einspruch und ließ sich vor Gericht durch Rechtsanwalt Axel Hahn vertreten.

Erst 40 Euro zurückgezahlt

Staatsanwalt Thomas Kannegießer verlas, was die Behörde Kevin J. vorwarf. Demnach soll der Angeklagte nach einer zehntägigen Probearbeit im Februar 2018 in ein befristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen worden sein. Es wäre seine Pflicht gewesen, das Jobcenter umgehen darüber zu informieren. Er habe es offenbar unterlassen und deshalb sei es zu einer Überzahlung in Höhe von 1085 Euro gekommen. Das Geld sei für den Lebensunterhalt ausgegeben worden. Lediglich knappe 40 Euro seien bislang zurückgezahlt worden. Die Staatsanwaltschaft klagte Kevin J. daraufhin wegen Betrugs an.

Kein Vermerk in der Akte

Rechtsanwalt Hahn räumt im Namen seines Mandanten ein, dass dieser Probearbeiten bei einer Leipziger Firma absolviert habe. Dafür seien ihm sogar Fahrtkosten vom Jobcenter gewährt worden. Die Maßnahme sei bis 16. Februar 2018 befristet gewesen. Dass er vom Arbeitgeber übernommen wurde, will sein Mandant am 19. Februar per Telefon dem Jobcenter mitgeteilt haben. „Aus meiner Sicht ist das unverzüglich“, so Axel Hahn.

Eine Zeugin, Mitarbeiterin der Leistungsabteilung des Jobcenters, konnte aber keinen Vermerk in der Akte von Kevin J. finden. Nachgewiesen wurde jedoch, dass der Arbeitgeber von Kevin J. am 15. Februar mit dem Jobcenter im Kontakt war und einen Eingliederungszuschuss für Kevin J. beantragte.

Arbeitsvertrag erst später vorgelegt

Die Zeugin erklärte, dass eine sofortige Zahlungseinstellung an Kevin J. möglich gewesen wäre, wenn eine entsprechende Information von ihm vorgelegen hätte. Das Einreichen beispielsweise eines Arbeitsvertrages hätte ausgereicht. Den hatte Kevin J. aber erst am 9. April vorgelegt.

Für Rechtsanwalt Axel Hahn war der fehlende Eintrag in der Akte nicht zwingend ein Beleg dafür, dass sein Mandant nicht angerufen habe. Vielleicht sei die Information auf der Strecke geblieben, mutmaßte der Verteidiger. Zudem habe der Arbeitgeber seines Mandanten versichert, dass er sich mit dem Jobcenter in Verbindung setzt. Darauf habe er sich auch verlassen.

Privatinsolvenz

Für die Verteidigung ist das Vergehen des 47-jährigen dreifachen ledigen Vaters „höchstens eine Ordnungswidrigkeit“. Mit einem Schuldspruch werde ihm eine Chance verbaut, sein Leben in ordentliche Bahnen zu lenken. Eine Vorstrafe wegen Betrugs koste ihm wahrscheinlich den Arbeitsplatz. „Mein Mandant habe sich bislang tadellos verhalten, gut geführt, es gibt keine Vorstrafen. Plötzlich soll alles anders sein! Er hat nicht in böser Absicht gehandelt. Das konnte ihm auch heute nicht nachgewiesen werden“, betonte Hahn. Eine Verurteilung habe zudem Auswirkungen auf den Verlauf der Privatinsolvenz seines Mandanten. Er beantragte Freispruch.

Aus Sicht des Gerichts hat sich der Tatvorwurf aber bestätigt. Kevin J. habe es versäumt, dass Jobcenter rechtzeitig über die Arbeitsaufnahme zu informieren. „Es gibt keinen Beweis, dass er angerufen hat“, sagte Richterin Carmen Grell. Nach Aktenlage habe er eine Information unterlassen. Kevin J. muss eine Geldstrafe in Höhe von 200 Euro (20 Tagessätze zu je zehn Euro) zahlen, hinzu kommen die Kosten des Verfahrens und die eigenen Auslagen. Unter anderem für seinen Rechtsbeistand.

Von Diemo Wolf