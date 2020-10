Die Eilenburger Freiwillige Feuerwehr bekommt in den nächsten zwei bis drei Jahren zwei neue Einsatzfahrzeuge. Der Stadtrat gab am Montag grünes Licht für den Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20. Preis: rund 407 000 Euro. Das Auto werde jetzt bestellt, so Eilenburgs Wehrleiter André Zimmermann. Geliefert wird es allerdings nicht vor 2022/23.

Wegen der Corona-Pandemie verzögert sich die Auslieferung des bereits bestellten neuen Hilfslöschfahrzeuges HLF 20. Eigentlich sollte es Ende des Jahres geliefert werden, nun kommt es voraussichtlich erst im nächsten Jahr. Insgesamt wurden acht identische Löschfahrzeuge vom Typ HLF in Auftrag gegeben, die in verschiedene Wehren in Nordsachsen zum Einsatz kommen sollen. Die Städte und Gemeinden hatten dafür insgesamt Landesfördermittel in Höhe von 2,3 Millionen Euro erhalten.

Eilenburgs neue Friedensrichterin heißt Tina Herdling. Der Stadtrat wählte die 36-jährige Anästhesieassistentin für fünf Jahre Amtszeit. Die zweifache Mutter war die einzige Bewerberin für die Nachfolge des bisherigen Friedensrichters Wilfried Weigel, der nach zehn Jahren Amtszeit ebenso wie sein Stellvertreter Michael Nölle nicht mehr kandidierte. Der Vize-Posten muss nun noch einmal ausgeschrieben werden.

Die bisher als Bartholomäusaue gekennzeichnete Straße im Bereich der Muldeaue heißt künftig Kastanienallee. Anliegende Grundstücke hätten bereits diesen Straßennamen, aus straßenrechtlicher Sicht bestehe keine Notwendigkeit die Bezeichnung Bartholomäusaue beizubehalten.

Die Stadtverwaltung muss den bisher als Transportfahrzeug genutzten Renault Master wegen altersbedingtem Verschleiß ersetzen. Nach einem technischen Defekt wären Reparaturkosten von ca. 2000 Euro angefallen. Ob das 18 Jahre alte Auto nächstes Jahr den TÜV bestanden hätte, ist unklar. Nun soll ein Gebrauchtfahrzeug (maximal 5 Jahre alt und bisher 50 000 Kilometer Laufleistung) angeschafft werden.