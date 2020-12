1624 aktuelle Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen ist binnen eines Tages – von Donnerstag auf Freitag – um 93 gestiegen. Das war ein geringerer Anstieg als in den vergangenen Tagen (Donnerstag: plus 159, Mittwoch: plus 238). Aktuell gelten 1624 Nordsachsen als Corona-positiv (Stand Freitag). Einschließlich der inzwischen nicht mehr Corona-positiven Betroffenen wurde das Virus seit März bei insgesamt 4305 Einwohnern nachgewiesen. In Nordsachsen leben 197 000 Menschen.

Der regionale Überblick

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 317, Quarantäne aktuell: 746, Todesfälle: 5

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 245, Quarantäne aktuell: 617, Todesfälle: 10

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 559, Quarantäne aktuell: 991, Todesfälle: 26

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 213, Quarantäne aktuell: 367, Todesfälle: 10

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 89, Quarantäne aktuell: 154, Todesfälle: 1

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 65, Quarantäne aktuell: 128, Todesfälle: 0

136 Corona-Fälle waren regional noch nicht zugeordnet.

