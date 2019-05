Nordsachsen

Am Sonntag ist es soweit – dann sind 164 000 Wahlberechtigte im Landkreis Nordsachsen zur Europa- und Kommunalwahl aufgerufen. Kreiswahlleiter Steffen Fleischer appellierte im Vorfeld noch einmal an alle Bürger, von ihrem aktiven Wahlrecht Gebrauch zu machen und durch ihre Stimmabgabe die Einflussmöglichkeit auf die künftige Besetzung sowohl des Europäischen Parlaments als auch des Kreistages Nordsachsen sowie der Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsräte wahrzunehmen. „Die Teilnahme an Wahlen gehört zu den elementaren demokratischen Grundrechten. Mit ihrer Wahlentscheidung nehmen die Wählerinnen und Wähler wichtigen Einfluss auf das politische Geschehen und gestalten die Zukunft mit. Je mehr Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen abgeben, desto höher ist die Legitimation des Europäischen Parlaments und des Kreistages Nordsachsen sowie der Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsräte“, so der Kreiswahlleiter.

209 Wahllokale im Landkreis

Im Landkreis Nordsachsen können die Wahlberechtigten am Sonntag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr ihre Stimmen im Wahllokal abgeben. Jedem Wahlberechtigten wurde per Wahlbenachrichtigungskarte mitgeteilt, dass er in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und in welchem Wahlraum er am Sonntag wählen gehen kann. Insgesamt werden in Nordsachsen am Wahltag 209 Wahllokale geöffnet haben. Die Wahlberechtigten sollten ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen sowie Personalausweis oder Reisepass bereithalten.

Die Wähler haben für die Europawahl eine Stimme, mit welcher sie sich für einen der insgesamt 40 in Sachsen zugelassenen Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen entscheiden können.

Panaschieren oder lieber kumulieren?

Bei den Kreistags-, Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsratswahlen hat jeder Wähler jeweils drei Stimmen. Der Wahlberechtigte kann bei der Verhältniswahl seine Stimme Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben (panaschieren) oder einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (kumulieren).

Ihr Wahlrecht können die Wahlberechtigten auch durch Teilnahme an der Briefwahl ausüben. Wer am Wahlsonntag, dem 26. Mai, nicht in seinem Wahllokal wählen kann, sollte bereits jetzt seine Stimmen abgeben. Wer seinen Antrag persönlich bei der Gemeinde stellt, kann seine Stimme in der Regel gleich vor Ort abgeben. Spätester Termin zur Antragstellung ist der morgige Freitag, der 24. Mai, 18 Uhr. In Ausnahmefällen, zum Beispiel bei plötzlicher Erkrankung, kann der Antrag auf Briefwahl aber noch bis zum Wahltag 15 Uhr gestellt werden.

Von lvz