19-jähriger Eilenburger verstärkt Sozialausschuss

Eilenburg

Mit Marius Worbs aus Eilenburg zieht frischer Wind in den Sozialausschuss der Stadt Eilenburg ein. Der 19-Jährige ist als sachkundiger Einwohner in das Gremium unter dem Vorsitz von Stadtrat Hans Poltersdorf ( CDU) berufen worden, löst damit Doreen Onischuk ab.

Viele politische Ämter

Worbs ist Mitglied der CDU, sitzt im Kreisvorstand sowie im Vorstand der CDU Eilenburg. Außerdem ist er Vorstandsmitglied der Jungen Union Nordsachsen. Der junge Mann, der die Friedrich-Tschanter-Schule in Eilenburg besuchte und danach sein Abitur in Leipzig machte, lernt derzeit bei der Sparkasse Leipzig in der Torgauer Filiale. Worbs freut sich auf die neue Aufgabe im Sozialausschuss: „Mir liegt sehr viel an der Stadt Eilenburg und ich will mich weiter für sie stark machen“, so Worbs.

Anzeige

Worbs berät Ausschuss

Bereits im vorigen Jahr kandidierte er für den Stadtrat in Eilenburg, verpasste aber den Einzug. Als sachkundiger Einwohner hat Marius Worbs vor allem beratende Funktion.

Von nf