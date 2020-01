Eilenburg

2,24 Promille Alkohol hatte ein 49 Jahre alter VW-Fahrer intus, der am Dienstagnachmittag von Eilenburger Polizeibeamten aus dem Verkehr gezogen wurde. Einer Streife fiel kurz vor 17 Uhr auf der Dübener Landstraße die Fahrweise des vor ihr fahrenden Golf-Fahrers auf. Der Mann bog dann auf die Ernst-Mey-Straße ab, wo er zunächst sehr langsam und dann in Schlangenlinien fuhr. Dabei sei er auch kurz auf die Gegenfahrbahn geraten, wo jedoch in diesem Moment niemand gefährdet war, berichtete die Polizei.

Führerschein sichergestellt

Die Beamten forderten den VW-Fahrer zum Stopp auf, woraufhin dieser auf die Uferstraße abbog und anhielt. Ein Atemalkoholtest ergab dann besagten Wert von 2,24 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Von lvz