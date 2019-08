Eilenburg

Jonas Oehmig hat zum Nachbarland Österreich inzwischen eine ganz besondere Beziehung. Dort hat der 22-jährige Eilenburger eine, wie er sagt, „ziemlich innovative Technik“ entdeckt: „eine mobile Siebanlage, es war die kleinste, die LS 12, von der ich beeindruckt war“, erzählt der junge Mann euphorisch. Die werden dort von einem aufstrebenden Unternehmen in verschiedenen Größen seit gut fünf Jahren produziert und verkauft – inzwischen auch in die Schweiz, nach Belgien und Slowenien.

Vertrieb für neue Bundesländer

Einzelne Siebe gingen aber auch schon in die Länder Armenien und Kuwait. Und jetzt in den Osten Deutschlands. Denn Jonas Oehmig und René Lederer, der Vater seiner Lebenspartnerin, der im Garten- und Landschaftsbau tätig ist, knüpften Kontakt zum Hersteller – und sind nunmehr Vertriebspartner des Unternehmens Xava Recycling für den gesamten Osten Deutschlands. Neben ihrer Firma gibt es nur noch einen weiteren Vertriebspartner in Bayern.

Vier-Mann-Betrieb

Oehmig und Lederer sind zwei bodenständige Männer, die aber ehrgeizig ihre Ziele verfolgen. „Jetzt wollen wir uns erstmal in Nordsachsen vortasten“, erzählt der Firmenchef. Das Unternehmen stecke schließlich noch in den Kinderschuhen. Jonas Oehmig arbeitet nebenberuflich in der Firma, ansonsten ist er als Trainer in Eilenburg tätig. René Lederers Frau und die Tochter arbeiten ebenso im Betrieb mit, der sich jetzt auf den Verkauf, die Vermietung und das sogenannte Lohnsieben – vergleichbar mit dem Prinzip der Lohnmosterei – spezialisiert hat. Oehmig und Lederer fahren also auf Wunsch mit einer Siebanlage zum Kunden und übernehmen die Arbeiten. Als Garten- und Landschaftsbauer hat René Lederer damit Erfahrung. Die österreichische Technik hilft ihm nun dabei, denn „wir hatten nach Siebanlagen gesucht, die nicht so groß und deshalb für den Hausgebrauch geeignet sind“, erzählt er.

Geschäft läuft gut

Inzwischen besitzt René Lederer fünf eigene Rüttelsiebe – und alle sind derzeit vermietet. „Die Resonanz ist sehr gut, das hätte ich im Vorfeld nicht gedacht“, freut sich der Firmenchef über die vielen Anfragen, die ihn erreichen. Deshalb stünden die Zeichen auf Expansion. Vor allem bei Leuten, die gerade ein Eigenheim bauen, seien die mobilen Anlagen beliebt. Denn der Aushub der Baugrube fürs Haus, der oftmals sehr teuer abtransportiert werden müsste, könne wegfallen. „Die Leute sparen dadurch vor allem Geld“, weiß Lederer und führt das Beispiel eines Bauherren an: Der hätte über 3600 Euro für die Entsorgung seiner steinigen Erde und den Kauf von neuem Humus zum Anlegen seines Gartens bezahlen müssen. Günstiger sei er letztlich gekommen, als er sich ein mobiles Rüttelsieb mietete. Rund die Hälfte der ursprünglich geplanten Kosten habe er sparen können.

Eigenheimbauer sparen Geld

Der gebürtige Eilenburger Oehmig, der in der Firma für den Vertrieb zuständig ist, und sein Chef haben aber nicht nur die Hausbesitzer im Blick. Die österreichischen Rüttelsiebanlagen eignen sich auch für Garten- und Landschaftsbaufirmen oder Gärtnereien, „weil sie kompakt, einfach und schnell einsetzbar sind“ und darüber hinaus leise dank eines 220 Volt Stromanschlusses, über den sie betrieben werden. Bauschutt, Hackschnitzel und eben auch der klassische Kompost – all das könnten die Maschinen bewältigen.

Lederer sieht die junge Firma jedenfalls gut für die Zukunft gerüstet. Und mit Jonas, seinem Schwiegersohn in spe, hat er einen guten Partner an seiner Seite.

Von Nico Fliegner