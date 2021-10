25 000 neue Bäume für Eilenburger Bürgergarten und Stadtwald

Eilenburg

Dürre, Windbruch oder Käferbefall, derzeit geht es unseren Wäldern gar nicht gut. Das betrifft auch Flächen im Eilenburger Bürgergarten. Erst kürzlich hat der Sturm dort wieder Bäume zum Erliegen gebracht. Es ist Zeit, sich um unsere grüne Lunge zu kümmern und dabei kommt es auf jeden Einzelnen an. Dass viele Eilenburger dieses wichtige Anliegen längst erkannt haben, bewies die große Teilnahme an der Baumpflanzaktion der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW).

Mit Pflanzanleitung

So fanden sich am Samstagvormittag zahlreiche Kinder und Erwachsenen im Bürgergarten ein. Mit Gummistiefeln, wetterfester Kleidung und Gartengeräten standen sie bereit und ließen sich von Norbert Schmid, einem Vorstandsmitglied des SDW zum fachgerechten Baumpflanzen anleiten. Unterstützt wurde er von dem Revierförster Mario Kralisch. „Die Wurzel nicht abknicken, aber tief in die Erde einbringen und die Pflanzen gut antreten“, erklären die Fachleute, bevor sich die vielen Helfer in Gruppen teilen und Stieleiche, Hainbuchen, Vogelkirsche und Co. in die Erde bringen.

Die fünfjährige Paulina ist mit ihren Eltern dabei und der Papa erklärt: „Paulina hat schon Erfahrung mit dem Pflanzen von Bäumen, weil sie auch bei uns zu Hause immer im Garten mit hilft“. Für die Familie war es selbstverständlich, an dem Wiederbewaldungsprojekt teilzunehmen. Ebenfalls helfen die Jungen Gustav und Alfred gemeinsam mit ihrer Oma aktiv mit, um etwas zum Natur-, Arten- und Klimaschutz beizutragen. Dabei erzählt Gustav: “Weil ich den Wald gut finde.“ und Alfred fügt noch hinzu: „Ich mag den Wald auch, weil er gut für die Tiere ist“. Auf der vorbereiteten Fläche wurden die einstigen Nadelholzbestände durch Insektenbefall und die massiven Borkenkäferpopulationen zerstört.

Fläche schnell bepflanzt

Nun sollen mit widerstandsfähigen und klimaresilienten Baumarten wieder aufgeforstet werden. „Weil wir gern in der Natur und hier in der Aue unterwegs sind. Wenn man viel draußen ist, da kann man auch etwas für die Natur tun. Wir haben eine schöne Umgebung hier in Eilenburg und da ergibt es Sinn, die zu erhalten“, erklären Mandy und Holger die gemeinsam mit ihrem Sohn Leon an der Aktion teilnahmen.

„Die Initiative finde ich so fantastisch. Das gehört zu meiner Natur, bei so einer Sache mitzumachen. Bei der Masse der Leute ist die Fläche ruck zuck bestellt“, schätzt Werner Neubert ein, denn bereits gegen 12.15 Uhr haben gut 5000 Bäume, die am Sonnabendvormittag bereitlagen, dank der großen Bürgerbeteiligung, ihren Platz in der Erde bekommen. Das Projekt wurde in Kooperation mit Procter & Gamble und der Arbor Day Foundation realisiert. Sie haben es möglich gemacht und insgesamt 25 000 Bäumen für den Bürgergarten und den Stadtwald bei Battaune zur Verfügung gestellt.

Dank an die Spender

Ebenfalls vor Ort war der Vertreter Philipp Zakrzewski der Stadtverwaltung, er überbrachte Dankesworte vom Oberbürgermeister. Des Weiteren war der Staatsminister für Wissenschaft, Hochschule und Forschung Sebastian Gemkow am Pflanztag in Eilenburg mit dabei: „Großen Dank an die vielen Leute, die heute da sind und denen ein aktiver Umweltschutz wichtig ist. Vielen Dank auch an die Spender und die Schutzgemeinschaft“, erklärt er zu Beginn der Pflanzaktion. Demnächst werden durch den Revierförster auch Waldrandbereiche mit Holzbirne, Wildapfel, Schneeball gestaltet. Diese sind überaus wichtig für Insektennahrung. Außerdem bieten sie Zufluchtsort für Kleinsäuger und Vögel.

Von Anke Herold