348 rote und blaue Luftballons setzten am Donnerstag Farbtupfer in den grauen Januar-Himmel über Eilenburg. Gemeinsam mit Landrat Kai Emanuel, OBM Ralf Scheler und Steffen Penndorf, Verwaltungsdirektor und Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH, ließen Hebammen, Schwestern und Ärzte die bunten Flugobjekte steigen. Jeder Ballon steht für ein Kind, das 2020 hier geboren wurde.

348 Luftballons – je einer für ein 2020 in der Eilenburger Klinik geborenes Kind – steigen gen Himmel.. Quelle: Wolfgang Sens

Ein schönes Jahr mit vielen Geburten

„171 Jungen und 177 Mädchen, darunter zwei Zwillingspärchen“, so Hebamme Franziska Franke. Initiiert hatten sie und ihre Mitstreiter die Aktion bewusst: „Wir als Team sind froh darüber, dass 2020 trotz Ängsten, Verzweiflung, Wut und Hoffnung so ein schönes Jahr mit so vielen schönen Geburten geworden ist.“

„Tolle Arbeit der Mitarbeiter“

Der Dank gehe an die Eltern für ihr Vertrauen und an die Leitung um Steffen Penndorf, dass trotz der Pandemie Väter weiter bei der Geburt dabei sein dürfen. Der tollen Arbeit der Mitarbeiter sei es zu verdanken, dass die geburtshilfliche Abteilung weiter bestehen kann, so Penndorf. Andere kleine Kliniken müssten Kreißsäle schließen, zuletzt in Bitterfeld.

Neue leitende Hebamme

Karin Großstück (Zweite von rechts) gibt den Posten als leitende Hebamme an Claudia Meinel (rechts) ab. Quelle: Wolfgang Sens

Am Donnerstag gab es auch einen Wechsel. Die dienstälteste Hebamme Karin Großstück hat den Posten als leitende Hebamme an Claudia Meinel abgegeben, bleibt aber als Geburtshelferin weiter erhalten.

Von Kathrin Kabelitz