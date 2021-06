450 Leute bekommen Piks im Eilenburger Bürgerhaus

Eilenburg

Mittwochmittag am Eilenburger Bürgerhaus: Die Parkplätze sind fast komplett voll, vor dem Eingang reihen sich die Bürger in einer lange Impf-Warteschlange ein. „Heute werden 450 geimpft. So viel hatten wir noch nie“, erklärt Daniela Paulich, die seit April die Impftermine für am Ende insgesamt rund 1300 Bürger in Eilenburg koordiniert, ansonsten aber das Sekretariat des Oberbürgermeisters führt. Auch am Mittwoch sitzt sie nicht dort, sondern nimmt gemeinsam mit Katharina Eidner und Daggi Seidel dort, wo sonst die Jacken rübergereicht werden, die Anmeldebögen und Impfausweise entgegen.

Eilenburg kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Drei Impfstrecken aufgebaut

Daniela Paulich (links) nimmt die Anmeldung von Martin Herms vor. Quelle: Ilka Fischer

Erstmals hat daher das Bürgerhausteam, das seit Mai bereits ein Dutzend Impftage logistisch begleitet hat, drei Impfstrecken aufgebaut, die noch am Abend für die Tanzschüler wieder raus müssen. Ralph Weitzel will aber nicht diese Arbeit, sondern lieber die Organisation, „die vom Rathausteam unter Daniela Paulich einfach hervorragend gemanagt wird“, hervorgehoben wissen.

Ein Impfstoff kommt zu spät

Und dieses Team hatte auch am Mittwoch eine unerwartete Herausforderung zu meistern. Denn während Dr. Carola Paul den Biontech-Impfstoff pünktlich ab 8.30 Uhr impfen konnte, kam der von Moderna, den die Bundeswehr verabreicht, mit einstündiger Verspätung. Ein Rückstau, der sich aber bis Mittag aufgelöst hatte, ließ sich damit nicht vermeiden.

So viel gespritzt wie noch nie in 66 Jahren

Anett Theus hat das nicht betroffen. Sie ist froh, dass sie als Genesene in Eilenburg beim Impfteam von Dr. Carola Paul, Sandra Opfermann und Michaela Brosig die Auffrischungsimpfung bekommen konnte. Und die Ärztin im Unruhestand stellt fest: „Das waren jetzt seit Januar mit dem mobilen Impfteam über 5000 Impfungen. So viel habe ich in meinen 66 Jahren noch nie gespritzt.“

Letzter Erst-Impftermin am 4. Juli

Für den vorerst letzten Eilenburger Impftermin am 4. Juli (Zweitimpfung am 25. Juli) sind inzwischen alle 132 Termine online vergeben. Dennoch empfiehlt Daniela Paulich, immer mal wieder auf die Homepage der Stadt Eilenburg zu schauen. „Wir haben doch immer mal wieder die eine oder andere Absage. Die dann frei gewordenen Termine werden umgehend frei geschaltet.“

Von Ilka Fischer