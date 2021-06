47-Graffiti in Eilenburg: Polizei bittet um Hinweise

Eilenburg

Unbekannte haben am Wochenende in Eilenburg im Stadtgebiet erneut die Zahl 47 auf verschiedene Oberflächen gesprüht. Bereits im vergangenen Jahr war die Zahl an Hauswänden, Bäumen oder Trafokästen in verschiedenen Farben und Formen aufgebracht worden, gelegentlich auch gepaart mit einer 39. Die Hintergründe, wer oder was sich hinter dieser Aktion verbirgt, sind weiter unklar.

Bedeutung weiter unklar

Die 47 könnte ein „Tag“ sein, also eine Art Unterschrift für Sprayerinnen und Sprayer. Einer oder mehrere von ihnen nutzen das Tag üblicherweise, um ihre größeren Kunstwerke zu kennzeichnen oder ihr Territorium abzugrenzen. Was die Ziffern aber genau bedeuten und wer möglicherweise dahinter steckt, lässt sich anhand des Tags kaum herausfinden.

Hinweise gesucht

Der Eilenburger Stadtrat Max Seehaus von der Fraktion Freie Wähler/Freigeister hatte das Problem bereits im April-Stadtrat angesprochen. Bei einem Stadtrundgang hatte er damals 55 Stück dieser illegalen Graffiti gezählt.

Die Polizei ermittelt und bittet nach den jüngsten Vorfällen um Zeugenhinweise. Wer Angaben machen kann – bitte unter der Telefonnummer 03423 ​6640 melden.

Von ka