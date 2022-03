59-Jähriger stirbt bei Hausbrand in Battaune

Battaune

Tragisches Unglück in Battaune (Landkreis Nordsachsen) in der Nacht zum Sonntag. Kurz nach 4 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße informiert. Während der Rettungsmaßnahmen wurde ein 59-jähriger Mann leblos aufgefunden. „Die Umstände zum Brand und die Todesursache des Mannes sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen“, teilte die Polizei am Morgen mit. Zur Aufklärung des Brandverlaufs wird ein Brandursachenermittler die Untersuchungen vor Ort aufnehmen. Mehrere Feuerwehren aus der Gemeinde Doberschütz, aus Mockrehna und der Region waren oder sind im Einsatz. Laut Polizei dauern die Löcharbeiten an. Der entstandene Sachschaden sei derzeit noch nicht bezifferbar.

Mehrere Großeinsätze für Rettungskräfte seit Freitag

Die Rettungskräfte der Region Eilenburg und Bad Düben mussten in den vergangenen Tagen zu mehreren großen Einsätzen ausrücken. Am Freitag stand eine Lagerhalle in Sprotta in Flammen, zwei Männer wurden verletzt, einer davon schwer. 150 Kameraden von Feuerwehren aus Sprotta, Doberschütz, Battaune, Wöllnau, Mörtitz, Paschwitz, Eilenburg und Mockrehna sowie Feuerwehr Schkeuditz mit einer Drohne waren über Stunden im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

Am Samstagabend wurden die Rettungskräfte gegen 18.30 Uhr zu einem Waldgebiet an der Straße zwischen Kossa und Falkenberg alarmiert. Dort brannte es auf einer Fläche von etwa einem Hektar. Rund 50 Kameraden verschiedener örtlicher Wehren aus Sachsen und Sachsen-Anhalt waren im Einsatz.

Von ka