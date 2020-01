Doberschütz

Trickbetrüger haben eine 81 Jahre alte Seniorin aus Doberschütz um viel Geld gebracht. Wie die Polizei berichtete, erhielt die Seniorin Anfang Januar telefonisch die Mitteilung, dass sie einen Geldbetrag von 149 000 Euro in China gewonnen habe. Der Geldtransfer nach Deutschland sollte jedoch 3000 Euro kosten. Dazu sollte sie zur Bezahlung Amazon-Gutscheine erwerben und die Nummern übermitteln. Außerdem wurden die Bankdaten der Frau abgefragt und dann vom Konto der Geschädigten unberechtigt 1500 Euro abgebucht. Weitere Abbuchungen hoher Geldbeträge seien am nicht gedeckten Konto gescheitert, so die Polizei weiter.

Bank informiert die Polizei

Die Bank der Geschädigten wurde auf die vermehrten Geldanforderungen aufmerksam und informierte schließlich am Donnerstag die Polizei, die nun wegen Betruges ermittelt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich vor betrügerischen Gewinnversprechen am Telefon. Die Angerufenen sollten sich nicht auf ein derartiges Gespräch einlassen. Sollten sie doch darauf eingehen und den geforderten Geldbetrag überweisen, ist dieser in der Regel verloren. „Zahlen Sie daher für einen angeblichen Gewinn niemals etwas im Voraus. Beenden Sie das Gespräch und kontaktieren Sie die Polizei“, appellieren die Gesetzeshüter.

Von lvz