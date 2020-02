Eilenburg

Auf dem Stadtfriedhof in Eilenburg ausgeraubt wurde am Dienstag gegen 16.45 Uhr eine 81-jährige Frau, informierte die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch. Die Frau wollte das Grab ihres verstorbenen Mannes pflegen. Auf dem Weg dorthin begegnete sie zwei jungen Männern, die ihr unvermittelt entgegenstürzten und an einem Stoffbeutel, den die 81-Jährige über der Schulter trug, zogen. Die Frau ließ den Beutel zunächst nicht los und wehrte sich, doch die zwei Tatverdächtigen zogen so fest daran, dass ihr die Kraft ausging und sie den Beutel freigeben musste. Anschließend rannten die beiden jungen Männer mit dem Stoffbeutel in Richtung Hinterausgang davon.

Frau hat Anzeige erstattet

Die Geschädigte blieb unverletzt und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen. In dem Beutel befanden sich fast ausschließlich Gartenwerkzeuge zur Grabpflege – magere Beute für die Räuber. Der Beutel ist grau mit dunklem Rand an der Unterseite.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, dem Verbleib des Stoffbeutels samt Inhalt oder den unbekannten jugendlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalaußenstelle Torgau, Husarenpark 21, in Torgau, Telefon 03421/756325 oder bei der Kripo in Leipzig, Dimitroffstraße 1, Telefon 0341/96646666 zu melden.

Von lvz