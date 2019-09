Wöllnau

Bei einem Unfall mit einem Quad wurde am Sonntag nahe dem Doberschützer Ortsteil Wöllnau eine 83 Jahre alte Frau schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, war ein 82-Jähriger kurz vor 13 Uhr mit einem Quad auf der Straße von Wöllnau in Richtung Winkelmühle unterwegs. Die 83-Jährige saß als Sozia ebenfalls auf dem Fahrzeug. Vermutlich durch einen Fahrfehler sei der Fahrer jedoch nach rechts in den Straßengraben gefahren. An der Böschung kippten beide Personen rückwärts vom Fahrzeug in den Graben, das Quad machte einen Satz nach vorn, überschlug sich und blieb im Feld stehen. Die 83-Jährige musste im Krankenhaus stationär behandelt werden.

Von lvz