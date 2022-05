Eilenburg

Eilenburg ist derzeit vorübergehend die Heimatstadt für 88 ukrainische Flüchtlinge. „So viele haben sich zumindest bei der Ausländerbehörde im Landratsamt registrieren lassen“, weiß Annett Krause. Die Fachbereichsleiterin im Rathaus engagiert sich seit sieben Jahren ehrenamtlich in der Gruppe Flüchtlingspaten. Und diese hatte auch die Idee für eine ungewöhnliche Aktion. „Wir wollen“, so sagt Annett Krause zur Begrüßung der rund 130 Gäste, „dass sich hier die Ukrainer sowie die Helfer untereinander kennenlernen und vernetzen.“ Der Tierpark habe sich dafür als Treffpunkt angeboten. „Dass Mathias Teuber als Betreiber der Gaststätte das Essen und Trinken sponserte und der Tierparkverein spontan auch auf den Eintritt der deutschen Begleitpersonen verzichtete, hat uns da natürlich sehr gefreut“, erklärt Annett Krause.

Behlitzer Gemeinschaftswerk in der Pfarre

Zu den 130 Gästen gehört auch Andreas Schmidt. Der 64-Jährige hat mit einigen Behlitzern ganz kurzfristig zwei Wohnungen in der dortigen Pfarre hergerichtet. „Da musste vom Fußboden bis zu den Lampen an den Decken alles gemacht werden“, erzählt der Rentner. Seine Frau Petra habe als gelernte Schneiderin unter anderem das Nähen der Gardinen übernommen. Für Roswitha Feustel war das Ganze ein tolles Gemeinschaftswerk. So hätten die in der Region über Ebay zusammengekauften Möbel ja auch abgeholt werden müssen. „Da haben viele geholfen.“

Nikita und die leuchtenden Kinderaugen

Während in der einen Wohnung nun ein Vater und seine drei Söhne leben, haben in der anderen eine Mutter, ihre zwei Töchter und der sechsjährige Enkelsohn Nikita eine Bleibe gefunden. „Für Nikita haben wir Spielsand rangeholt und natürlich auch einen Laster und Teleskoplader mit hingestellt“, erzählt Thomas Brandt. Als er berichtet, dass bei dem Kleinen „die Augen dann so was von geleuchtet haben“, kommt der 61-Jährige selbst ins Strahlen.

Lena und der Herzschrittmacher

Seine 14-jährigeTante Lena kann das hoffentlich auch bald wieder. Sie kam als medizinischer Notfall nach Deutschland und will an die Erlebnisse in der Ukraine und auf der Flucht nicht erinnert werden. Doch in Behlitz ist alles „ausgezeichnet“, lobt die Jugendliche. Sie kam mit Hilfe des RB Fanbus Holy Bulls nach Deutschland und bekommt nun auch dank des Behlitzer Netzwerkes am 16. Mai in Leipzig einen Herzschrittmacher eingesetzt. Schule ist damit derzeit für sie noch kein Thema.

Vom Rentnerurlaub ans Lehrerpult

Doch Schule, das ist für Rita Kitzing das Stichwort. Die 67-jährige ehemalige Lehrerin hat Mitte März an der polnischen Ostsee einen Anruf ihrer Kollegin Regina Schneider erhalten. „Du hast doch schon Erfahrung bei der Vermitteln von Deutschkenntnissen“, habe diese gemeint. Der Hilferuf blieb bei Rita Kitzing jedenfalls nicht ungehört. „Montagabend kamen wir aus dem Urlaub, am Dienstag habe ich die Gruppe der absoluten Anfänger übernommen“, so die Eilenburgerin. Und diese Gruppe unterrichte sie bis heute immer dienstags und donnerstags.

Infos vom Jobcenter sind sehr gefragt

Dass die Ukrainer, die auch das Angebot des Jobcenters an diesem Tag vor Ort rege nutzten, schon den einen oder anderen Brocken Deutsch gelernt haben, stellten sie durchaus unter Beweis. Denn eigentlich alle, so die Erfahrung von Yvonne Pötzsch von der in Sachen Flüchtlinge ebenfalls engagierten Arche, wollen, bis sie wieder nach Hause können, immer nur eins. „So schnell wie möglich auf eigenen Füßen stehen.“

Von Ilka Fischer