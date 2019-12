ASB-Sozialstation in Eilenburg in neuen Räumen

Eilenburg

Die Sozialstation des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Eilenburg hat neue Räume bezogen. Das 20-köpfige Team um Leiterin Novica Kiesewetter ist jetzt in der Torgauer Straße 42 anzutreffen. Davor war der ASB 15 Jahre lang in der Röberstraße. „Wir haben jetzt viel mehr Platz, einen Besprechungsraum und bessere Parkmöglichkeiten“, sagt Novica Kiesewetter (47). „Wir haben schon sehr lange gesucht und sind froh, das Richtige gefunden zu haben.“

Über 80 Patienten

Der ASB ist vor allem im Bereich der ambulanten Pflege tätig. Die Schwestern sind in Eilenburg und den Dörfern im Einsatz. Zehn Touren werden am Tag gefahren, mehr als 80 vorwiegend ältere Menschen betreut. „Wir haben noch freie Kapazitäten und freuen uns über jeden neuen Patienten“, sagt die Leiterin. Im nächsten Jahr will das Team auch Kurse für pflegende Angehörige anbieten.

Von nf