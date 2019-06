Die Bauern in Nordsachsen fürchten eine neue Dürre – da helfen auch die Gewitter der vergangenen Tage nichts. „Wir bräuchten eine ganze Woche Landregen, denn auch in der Tiefe sind die Wasserspeicher aufgebraucht“, erklärt Christine Richter, Geschäftsführerin des Bauernverbandes in Delitzsch.