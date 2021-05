Eilenburg/Bad Düben

Endlich wieder in atemberaubenden Berglandschaften wandern oder sich am Strand die Sonne auf den Bauch scheinen lassen – die Sehnsucht nach Urlaub und Reisen ist wohl bei jedem immens. Zu lange mussten wir alle darauf verzichten. Doch nachdem sich der Corona-Würgegriff nun langsam, aber sicher zu lösen scheint, wächst auch die Hoffnung auf eine weitgehend unbeschwerte Urlaubssaison. Die LVZ hat sich bei Reisebüros in Eilenburg und Bad Düben umgehört, ob das große Reisen jetzt wieder losgeht.

Reisewillig ohne Ende

Bei Greulich-Reisen, die in Eilenburg und Bad Düben zwei Standorte haben, sind die Büros für den Kundenverkehr noch geschlossen, „täglich klopfen die Leute aber bei uns an die Scheibe oder sprechen uns auf der Straße an und fragen, wann wir endlich wieder öffnen“, berichtet Inhaber Yves Greulich. Die Leute seien „reisewillig ohne Ende. Das Telefon glüht und wenn wir wieder aufmachen, rennen die Leute uns die Bude ein“, ist Greulich überzeugt.

Reiserücktrittsversicherungen sind großes Thema

Die ersten Kunden des Reisebüros bereisten zuletzt schon auf einer Kreuzfahrt die Kanarischen Inseln, und auch für die kommenden Wochen seien bereits Urlaube gebucht worden. Ein Trend, wo die beliebtesten Urlaubsziele liegen, lässt sich indes nicht ausmachen. „Ich hätte eigentlich gedacht, dass es in Richtung Deutschland geht, aber wir kriegen Anfragen für überall, ob in die Dominikanische Republik, Griechenland, Bulgarien oder eben Heimaturlaub“, erzählt Greulich, der froh ist, dass das Geschäft nun rapide anläuft. Während Ältere eher Busreisen buchen würden, seien für Jüngere und Familien Flugreisen die erste Wahl. Eins ist jedoch allen gemein: Reiserücktrittsversicherungen sind ein ganz großes Thema. Bei den allermeisten Reiseveranstaltern gehören diese aber bereits zum Angebot dazu.

Kein Vergleich mit 2019

Das Eilenburger Unternehmen Geißler Reisen freut sich ebenfalls über zahlreiche Buchungsanfragen. Vergleichbar mit Vor-Corona-Zeiten ist die Anzahl aber noch nicht. „Momentan zehn Prozent von 2019“, schätzt Geschäftsführer Paul-Tilo Geißler. Bei ihm sind vor allem Mallorca und Griechenland als Reiseziele gefragt, allerdings erst in Richtung Sommerferien.

Busreisen noch untersagt

Daneben seien aber auch Busreisen an die Nord- und Ostsee „der Renner“. Diese sind auf Grundlage der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung, die bis Ende Mai gilt, noch untersagt. Geißler hofft jedoch darauf, dass die neue Verordnung Busreisen wieder erlaubt. „Es ist bedauerlich, dass wir hier noch keine Planungssicherheit haben“, sagt er. „Wir stehen auf jeden Fall in den Startlöchern und scharren mit den Hufen.“ Was für ihn zur Zeit allerdings problematisch ist, sind Umbuchungen durch die Reiseveranstalter. So würden Flüge nach Mallorca, die eigentlich von Leipzig aus gestartet wären, plötzlich nach Hamburg verlegt. Für viele Kunden sei das ein Grund wieder abzuspringen.

Reiseregelungen undurchsichtig

Die Bad Dübener Reiseagentur 2 PS kann zur Zeit noch kein großes Reiseaufkommen feststellen. „Wir wissen, die Leute wollen raus. Gebucht wird aber vorwiegend für die Zeit ab Juli“, verrät Inhaberin Sabine Jörke. Obwohl die Nachfrage da sei, laufe es momentan noch schleppend an. Warteschlangen würden sich keine bilden.

Ein Problem ist in ihren Augen, dass die Regelungen noch sehr undurchsichtig und schwammig sind. „In manchen Regionen darf man Urlaub machen, aber nicht ins Ferienhaus, bei anderen sind wiederum Hotels geöffnet, Museen aber nicht.“ Es sei teilweise sehr chaotisch. Um auf der sicheren Seite zu sein, rät Jörke ihren Kunden jetzt Urlaub für den Sommer zu buchen, da viele dann schon geimpft seien und es noch mehr Reisefreiheiten gebe.

Reisen nach Übersee hält Jörke in diesem Sommer aber noch für schwierig. Innerhalb der EU sind bei ihr vor allem Urlaube in Spanien und Griechenland nachgefragt. „Mit diesen Destinationen haben wir im letzten Sommer bereits gute Erfahrungen gemacht.“ Doch auch der Urlaub im eigenen Land ist beliebt. „Ich hoffe, der Sommer wird ein bisschen besser als das vergangene Jahr, denn das war nicht schön.“

Von Simon Ecker