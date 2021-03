Ab wann können die Eilenburger auf Lauschtour gehen?

Eilenburg

Birgit Rabe steht an der Postmeilensäule am Kreisverkehr in der Leipziger Straße in Eilenburg und spricht in ein pinkfarben überzogenes Mikro. Fast zweieinhalb Stunden ist die Naturpark- und Stadtführerin im Stadtgebiet an diesem Tag im März für die neue Lauschtour unterwegs, an ausgewählten Stationen stoppt sie und erzählt Fakten aus der Stadtgeschichte. Es geht unter anderem um die Heinzelmännchen-Sage, den Marktplatz, Martin Rinckart und – was Birgit Rabe mit Blick auf die Natur ganz wichtig ist – den Eisvogel. Begleitet wird sie von einem Mitarbeiter einer auf Audioguides spezialisierten Firma aus Mainz. Museums-Chef Andreas Flegel und Burgvereins-Chefin Steffi Schober sind zwei weitere Protagonisten, die Texte einsprechen.

Lauschtouristen können App ab drittem Quartal nutzen

Voraussichtlich ab Ende Mai können die Eilenburgerinnen und Eilenburg sowie Gäste auf Lauschtour durch die Muldestadt gehen. Darüber informierte Chris Daiser, Initiator des Projektes, jetzt auf Anfrage: „Die zuständige Agentur ist jetzt dabei, ihren Teil der Arbeit zu machen und alles zu vertonen, einzusprechen und sich ein genaues Skript zu überlegen.“ Aufgeschnappt hatte der 27-Jährige die Idee in Bayern. Dort gäbe es solch unterhaltsame Touren schon seit einigen Jahren.

Chris Daiser, hier im Sommer an der Lauschberg-Installation auf dem Burgberg, ist Projektkoordinator für die Lauschtour. Quelle: Wolfgang Sens

So funktioniert die Lauschtour durch die Muldestadt

Die Lauschtour ist eines von über 25 nordsächsischen Projekten, das im vergangenen Jahr beim Sächsischen Mitmachfonds siegreich punkten konnte. 15 000 Euro wurden dem Vorhaben zugesprochen.

Und so kann man lauschen: Der Gast lädt sich eine App im Apple Appstore oder im Google Play Store auf sein Handy, startet an einem bestimmten Punkt in der Stadt, beispielsweise im Stadtpark, und läuft ganz nach seinem selbst gewählten Tempo die vorgeschlagene Route, beispielsweise bis zum Burgberg, ab. An ausgewählten Lauschpunkten stoppt er, die App startet automatisch den Text und der Zuhörer lässt sich vom Audioguide interessante Informationen vermitteln.

Von Kathrin Kabelitz