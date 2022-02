Eilenburg

Ein Freistaat-Erlass aus dem Mai vergangenen Jahres verkündete lapidar: Die Förderung für Ersatzneubauten und das Ertüchtigen von Leitungen wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Für den Abwasserzweckverband Mittlere Mulde hat dies nun große Auswirkungen.

Bremse für Investitionen

„Unsere Investitionen“, so ordnet der Geschäftsführer des Verbandes Mathias Müller das Ganze ein, „bremst das jedenfalls erheblich.“ Beim Verband, der in Eilenburg, Doberschütz, Krostitz und Teilen von Zschepplin Leitungen und Anlagen besitzt und betreibt, geht man davon aus, dass die Leitungen in aller Regel für 60 bis 80 Jahre halten, Technik wie Pumpen und Co. allerdings weitaus früher ausgewechselt werden müssen.

„Wir haben auch dank der seit der Wende investierten 90 Millionen Euro keinen schlechten Stand. Doch gesund wäre es“, so Mathias Müller, „wenn wir bei diesem Anlagevolumen jährlich zwei bis drei Millionen Euro in unser Abwassernetz investieren würden.“

Doch dieses Investitionstempo, das der nach der Wende gegründete Verband über 30 Jahre anschlagen konnte, kann ohne Förderung nicht mehr gehalten werden.

2021/2022 hilft noch anderer Fördertopf

Auch im Jahr 2021 war der Verband, der 18 Mitarbeiter und einen Azubi hat, diesbezüglich schon leer ausgegangen. Er hatte aber im Gegenzug gleich für drei Projekte über die Wirtschaftsförderung Unterstützung zugesagt bekommen. Neben der im Frühjahr abgeschlossenen Sanierung des Klärwerkes Hainichen handelte es sich um den Bau der 750 Meter langen Betonleitung, die bis Oktober zwischen dem Ilburg-Stadion und dem Klärwerk erneuert wurde.

Druckleitung nach Krostitz wird ertüchtigt

Das dritte Großprojekt in Sachen Wirtschaftsförderung hat dagegen erst begonnen. Mathias Müller: „Wir ertüchtigen für 1,1 Millionen Euro die Druckleitung, die zwischen Krostitz und dem Eilenburger Gewerbegebiet Am Schanzberg liegt.“ Insbesondere die Pumpen- und Elektrotechnik soll hier an die höhere Auslastung in den Krostitzer Gewerbegebieten angepasst werden. Eigentlich wolle man das Projekt bis zum dritten Quartal 2022 umgesetzt haben. Doch gerade bei den elektronischen Bauteilen für die Schaltschränke würden sich inzwischen auch hier Lieferengpässe bemerkbar machen.

Verband zieht bei Dr.-Külz-Ring und Edeka mit

Doch was ist darüber hinaus 2022 geplant? Der Verband zieht bei zwei Bauvorhaben, bei denen die Straße ohnehin aufgerissen wird, mit. Rund 500 000 Euro investiert er daher in sein Leitungsnetz im und am Dr.-Külz-Ring in Eilenburg, den die Stadt danach zu einem modernen und barrierefreien zentralen Haltestellenpunkt umgestaltet. Weitere 150 000 Euro fließen in die Abwasserleitungen in der Ziegelstraße, wo der Verband zumindest im Bereich des künftigen Kreisverkehrs für Edeka seine Leitungen austauscht.

Neue Gebiete werden erschlossen

„Ansonsten“, so Mathias Müller, „sind wir natürlich immer auch dann mit vor Ort, wenn irgendwo neue Bereiche erschlossen werden.“ Das laufe oft über die privaten Investoren. Eine Ausnahme sei da die Windmühlenbreite in Mörtitz, wo die Gemeinde Doberschütz für 2022 Bedarf angemeldet hat. Keinen aktuellen Bedarf, so erklärte der Geschäftsführer auf Nachfrage, gebe es bisher für das von Eilenburg geplante neue Wohngebiet Am Regenbogen.

Gebühren werden erst ab 2023 neu kalkuliert

Eine gute Nachricht gibt es noch zum Schluss. An der seit 2020 geltenden Gebühr von derzeit 2,41 Euro je Kubikmeter ändert sich 2022 nichts. „Wir kalkulieren aber im Sommer 2022 für die Jahre 2023 und 2024 neu.“ Inwieweit dann neben den gestiegenen Baupreisen auch die höheren Kosten für Energie durchschlagen, bleibt abzuwarten. Denn Klärwerk und Pumpen gehören schon zu Großverbrauchern. Inwieweit die durch die erfolgten Modernisierungen eingesparte Energie dann die höheren Preise auffängt – diese Frage wird im Sommer eine Antwort finden.

Von Ilka Fischer