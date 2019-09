Eilenburg

Wegen Spülungen des Abwasserkanals sind in dieser Woche Straßen in Eilenburg gesperrt. Am Montag betrifft dies die Leipziger Straße zwischen Kreisverkehr und Marktkreuzung. Die Umleitung erfolgt über Bernhardistraße / Nordring.

Am Dienstag ist der Leipziger Straße zwischen Marktplatz und Torgauer Straße (zw. Marktplatz und Kleine Mauer Str.) in Fahrtrichtung Eilenburg-Ost gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Bernhardistraße/Nordring.

Sperrung in der Bernhardistraße und Dorotheenstraße

Am Mittwoch werden Spülmaßnahmen in der Bernhardistraße – zwischen Marktkreuzung und Kleine Mauerstraße realisiert. Gesperrt ist der Fahrstreifen in Richtung Nordring. Die Umleitung erfolgt über Torgauer Straße zum Nordring. Am Donnerstag ist die Dorotheenstraße – zwischen Breitscheidstraße über Friedrichstr./Sonneneck bis Nordring dicht.

Von LVZ