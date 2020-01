Abwasserverband baut in Mörtitz und Mutschlena

Eilenburg

Der Abwasserzweckverband (AZV) Mittlere Mulde in Eilenburg, der die Abwässer für die Stadt Eilenburg und die Gemeinden Doberschütz, Krostitz und Zschepplin (außer Glaucha und Hohenprießnitz) behandelt, investiert dieses Jahr weiter in die Technik. Wie AZV-Chef Mathias Müller (47) sagte, werden in der Kläranlage die Rührwerke im Belebungsbecken und die Gebläse erneuert. Dafür gibt der AZV jeweils rund 150 000 Euro aus. Bereits in den Jahren 2019 und 2018 sei in die Technik der seit 1997 bestehenden Anlage investiert worden, so unter anderem in eine Anlage, die dem Schlamm das Wasser entzieht, und in eine neue Rechenanlage. Allein im vorigen Jahr gab der AZV dafür rund 450 000 Euro aus.

Die Investitionen in die Modernisierung der Kläranlage würde nunmehr in diesem Jahr abgeschlossen. Dafür erhielt der AZV Fördermittel in Höhe von eine Million Euro von der Landesdirektion.

Kanalbau abgeschlossen

Mathias Müller (47), Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Mittlere Mulde in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Auch am Kanalbau kann der Verband, der das Abwasser von 6000 Kunden klärt, einen Haken machen. Als letzter Ort kam 2018 Mutschlena ans Netz. Nunmehr gehe es vorwiegend um Erhaltungsmaßnahmen und den Bau von Regenwasserkanälen, wenn die jeweiligen Kommunen Straßen bauen, so Müller weiter.

Ein größeres Vorhaben steht derweil ab August in Mörtitz auf dem Plan. Laut AZV-Chef müsse dort das bestehende Mischwassernetz an die derzeit geltende Gesetzgebung angepasst werden. Das macht bauliche Maßnahmen erforderlich, die mit rund 600 000 Euro zu Buche schlagen. Die Einwohner müssten allerdings nur mit geringen Einschränkungen rechnen, da die Arbeiten an einem Feldrand stattfinden.

In Mutschlena soll noch in zwei Straßen der Regenwasserkanal erneuert werden. Allerdings nur, wenn die Gemeinde Krostitz dort die Straßen baut.

Schwefelsäure macht Leitungen kaputt

Außerdem ist geplant, in Schächten und Pumpstationen der Transportleitungen bei Doberschütz, Sprotta und Rote Jahne eine spezielle Beschichtung aufzubringen. Dort macht die Schwefelsäure die Anlagen kaputt. Vorgesehen ist auch der Bau von Kompressorstationen, die die Leitungen regelmäßig leer blasen. Laut Müller sei dies eine präventive Maßnahme, damit sich Schwefelsäure nicht so schnell bilden kann.

Gefordert ist der AZV Mittlere Mulde auch bezüglich neuer Eigenheimsiedlungen, die in Eilenburg Am Regenbogen, Am Schießstandweg und in Doberschütz entstehen. Dort muss der Verband neue Kanäle ins Erdreich bringen.

Gebühren werden kalkuliert

Alles in allem sei der AZV Mittlere Mulde, den es seit 1993 gibt und der 18 Beschäftigte hat, solide aufgestellt. Die Gebühren in Höhe von 2,39 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser und 82 Cent für Niederschlagswasser gelten noch für dieses Jahr, dann werde turnusmäßig neu kalkuliert. Ob es nach oben oder unten geht, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.

Von Nico Fliegner