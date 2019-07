Eilenburg

In der Halleschen Straße in Eilenburg gilt jetzt Tempo 30. Die Entscheidung für die Geschwindigkeitsbegrenzung sei nach einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Elternschaft, der Stadt und der Polizei gefallen, heißt es aus dem Eilenburger Rathaus auf Anfrage der LVZ. Die Neuregelung diene der Erhöhung der Verkehrssicherheit und Entspannung der Verkehrssituation in diesem Gebiet. Der Bereich gilt als sensibel. An der Halleschen Straße liegen die Grundschule Berg und die Evangelische Grundschule Cultus+, in der ehemaligen Förderschule für geistig Behinderte in der Halleschen Straße 19 a ist jetzt ein Kinderheim.

Verkehrssituation an der Grundschule sorgt immer wieder für Kritik

Die Verkehrssituation vor allem an der Grundschule Berg hat immer wieder für Kritik gesorgt, so zuletzt bei der Einwohnerversammlung auf dem Berg. Bei Schulbeginn werde kreuz und quer, beidseitig auf beiden Seiten der Halleschen Straße geparkt, ein Zebrastreifen für die Kinder müsse doch machbar sein. Es habe sicher Gründe dafür gegeben, warum man sich statt des Zebrastreifens für eine Fußgängerinsel nahe des Kreisverkehrs entschieden hat, hieß es damals vonseiten der Stadt, die daraufhin einen Vor-Ort-Termin anberaumte. Eine Einbahnstraßenregelung scheitert im Übrigen wegen der Zufahrt zum Krankenhaus.

Stadt kündigt Kontrollen an

Die Stadt kündigte zudem an, die Einhaltung der Tempo-Begrenzung kontrollieren zu wollen. Wegen der örtlichen Begebenheiten ist der Einsatz eines Messgerätes allerdings nicht möglich. Hier müsste die Polizei mittels einer Laser-Pistole zum Einsatz kommen.

Von ka