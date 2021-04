Ära endet: Goldene Sonne in Doberschütz schließt

Doberschütz

Wenn Gottfried Pfundt in diesen Tagen zum letzten Mal nach dem Ausräumen den Schlüssel in der Tür zur Goldenen Sonne in Doberschütz umdreht, dann ist auch etwas Wehmut dabei. Denn ein bisschen hätte er mit seiner Ehefrau Ines gern noch weiter gemacht. Doch die direkt an der B 87 gelegene Immobilie, in der die Pfundts viele Jahre ihres Lebens verbracht haben, steht nicht mehr länger zur Verfügung.

Nur Bier einschenken konnte er von Anfang an

„Vor 35 Jahren, im Mai 1986“, so erzählt der heute 76-jährige Gottfried Pfundt, „habe ich in der damaligen Konsum-Gaststätte das erste Mal Bier ausgeschenkt.“ Dabei war ihm, dem gelernten Schlosser, der 22 Jahre als Meister beim Autobahnbau tätig war, die Gastronomie keineswegs in die Wiege gelegt worden. Doch seine damalige Frau, deren Eltern schon lange eine Gaststätte führten, habe ihn damals dann überzeugt, mit ihr zusammen die Goldene Sonne zu übernehmen.

„Bier einschenken“, so erinnert sich der Doberschützer, „war das Einzige, was ich nicht erst zu lernen brauchte.“ Zumindest am Anfang, so gibt er unumwunden zu, habe er sich daher auch nicht wirklich hinter dem Tresen vorgetraut. Er wurde dort allerdings auch am meisten gebraucht, „denn schließlich wurde zum vorgegebenen Preis von 51 Pfennigen der Viertelliter Pilsner gezapft, was das Fass hergab.“

Zu DDR-Zeiten: Konsum wird privat

Dennoch hätte der Ausflug ins Gastgewerbe, für das er sich auch noch in die Buchführung einfuchste, nur ein kurzer sein können. Denn schnell stand für die Pfundts fest, dass sich die Gaststätte, in der der Konsum zuvor sehr oft Personalwechsel hatte, nur privat führen lässt. Zu DDR-Zeiten stellte aber gerade das kein einfaches Unterfangen dar. „Doch dank der Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Rudi Törl und von Manfred Werther, dem Chef der Muna, haben wir dies damals geschafft.“

Essen kostet zwischen 3,50 und 5 Mark

Dass es weiter ging, hat wohl vor allem auch die Kraftfahrer gefreut. Deren W 50, zum Glück wesentlich kleiner als die heutigen Trucks, standen damals jedenfalls regelmäßig zur Mittagszeit kreuz und quer vor dem Gasthof. „Um die 30 bis 50 Club-Cola- und Limogläser habe ich jeden Mittag bereits vorsorglich vor dem Ansturm abgefüllt“, erzählt Gottfried Pfundt. Nur so hätten sie die Leute, die aus den drei bis vier Essensangeboten zu den staatlich verordneten Preisen von 3,50 bis 5 Mark auswählen konnten, zügig versorgen können. Darüber hinaus hat sich die Gaststätte, wobei die Nähe zur Forstverwaltung natürlich nicht schadete, auch in Sachen Wildgerichte einen Namen gemacht. Bis zu 200 Leute feierten hier beispielsweise das Schüsseltreiben der Hubertusjagd. Das Stoppelfest wurde hier mit aus der Taufe gehoben und wohl fast jeder Doberschützer und viele Bürger der Nachbarorte werden in der Goldenen Sonne zudem Jubiläen, Hochzeiten, Jugendweihen, Schulanfang gefeiert oder aber die Außer-Haus-Lieferungen genutzt haben.

Die neue Frau Pfundt an seiner Seite

Im Gegensatz zu Gottfried Pfundt, der es in Sachen Kochen bis heute dann doch lieber beim Verkosten belässt, schwingt die heutige Frau Pfundt schon immer den Kochlöffel.

1988 und damit kurz nach ihrer Lehre stieß sie zum Team des Gasthofes. Damals ahnte aber auch sie nicht, dass sie nach der Trennung des Gaststättenpaares, Gottfried Pfundt von Beginn an als Köchin und seit nunmehr fast 20 Jahren auch als Frau zur Seite stehen würde.

Doch die Wende hat Ines Pfundt „nur“ als Köchin mitgemacht. „In der Gastronomie haben wir vermutlich am meisten gespürt“, so erinnert sie sich, „dass jeder erst einmal sein Westgeld festgehalten hat.“ Das habe sich später zwar wieder gegeben. Doch so viele Kraftfahrer wie zu DDR-Zeiten sollten es nie wieder werden. Was sicher zum Teil auch daran liegt, dass die immer strikter vorgegebenen Ruhezeiten eher selten mit dem Stopp am Gasthof in Doberschütz zusammenfallen.

Geschäft florierte bis zuletzt

Dennoch wollen Ines und Gottfried Pfundt nicht klagen. Das Geschäft florierte bis zuletzt. Denn die Goldene Sonne mit den 50 Plätzen im Gasthof und im Vereinszimmer sowie den über 100 Plätzen im Saal wurde wohl insbesondere wegen der guten deutschen Hausmannskost und den reichhaltigen Buffets zu einem beliebten Treffpunkt. Am 31. Oktober 2020 haben die Pfundts, ohne es damals schon zu wissen, ihre letzte Feier ausgerichtet. Der danach beginnende zweite Lockdown hat sie kalt erwischt. „Auch für Weihnachten“, so Ines Pfundt, „hatten wir schon für beide Feiertage jeweils über 100 Platzreservierungen.“ Dass sie nun so unvermittelt aufhören mussten, bedauern die Pfundts, die deshalb auch an dieser Stelle bei allen Gästen und zuverlässigen Geschäftspartnern, die ihnen teilweise über Jahrzehnte die Treue gehalten haben, Danke sagen wollen.

Bürgermeister: Gottfried Pfundt kann nicht „Nein“ sagen

Doch das gilt auch andersrum, Bürgermeister Roland Märtz, der Gottfried Pfundt auch als langjährigen Weggefährten schätzt, hebt hervor, dass er in all den Jahren das Wort „Nein“ vergessen habe. „Es gab einfach für alle Situationen eine Lösung und den Spruch: ,Das kriegen wir in den Griff.’“ Und da es in den vergangenen Jahren mit dem vielen Geschäftstrubel eher wenig Zeit dafür gegeben hat, möchte er nun auf jeden Fall ganz groß Danke für die zurückliegenden Jahrzehnte sagen.

Das erste Weihnachten zu Hause

Weihnachten 2020 war das erste Fest, das die Pfundts zu Hause gefeiert haben und dies sei dann schon sehr ungewohnt gewesen. „Statt einem Dutzend Gänse kam nur eine in den Ofen“, erzählt Ines Pfundt. Sie ist im Nachhinein froh, dass sie zumindest den 75. Geburtstag ihres Mannes am 14. März 2020 noch ganz kurz vor dem ersten Lockdown in ihrer Goldenen Sonne feiern konnten.

Ines Pfundt führt Pension weiter

Ein Teil des Mobiliars, das sie erst noch vor kurzem neu angeschafft haben, steht jetzt in dem Saal, der zu ihrer kleinen Pension inmitten des Ortes gehört. Um diese wird sich die 53-jährige Ines Pfundt auch künftig kümmern. „Da bei uns vor allem Handwerker übernachten, habe ich dann die Wochenenden frei.“ Und die will sie mit ihrem Mann dann auch mal so richtig genießen. Denn bisher blieb dafür einfach keine Zeit.

Von Ilka Fischer