Ärger in Jesewitz: Wieder mehr illegale Müllentsorgung

Jesewitz

In der Gemeinde Jesewitz hat in den vergangenen Wochen die illegale Entsorgung von Müll wieder zugenommen. Auf abgelegenen Flächen liegt der Unrat herum, den dann der Bauhof einsammelt. Dafür stehen nach Angaben von Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) zwei kleine vom Landkreis bereitgestellte Container zur Verfügung.

Hilft Aufklärung?

Gemeinderat Andreas Kahle äußerte seinen Unmut über die Verschmutzung und regte an, ähnlich wie die Stadt Eilenburg eine entsprechende Aktion zu starten. Die Große Kreisstadt hat mit der Planung einer Präventionskampagne zum Thema „Ordnung und Sauberkeit in der Stadt Eilenburg“ begonnen. Diese soll den Bürgern an unterschiedlichen Stellen und durch verschiedene Werbemaßnahmen bewusst machen, dass auf Ordnung und Einhaltung der vorgegebenen Regeln zu achten ist. Neben Hinweisen an den Wertstoffinseln und an Papierkörben sind Plakate im Stadtgebiet geplant.

Tauchnitz: Das sind Auswärtige

Vermutlich hat die Zunahme der Fälle, die jüngst in der Gemeinde Jesewitz aufgetreten sind, mit den zuletzt geschlossenen Wertstoffhöfen zu tun. „Schilder mit der Aufschrift ,Müll abladen verboten’ würden vielleicht auch schon helfen“, schlug Gemeinderat Frank Vetterlein für neuralgische Punkte vor. Bürgermeister Tauchnitz sagte indes, dass es sich bei den Verursachern nicht um Leute aus der Gemeinde handele, sondern vielmehr um Auswärtige, die täglich durch die Gemeinde fahren. „Wir werden das Ganze erstmal weiter beobachten“, so der Gemeindechef. Möglicherweise sei es nur eine vorübergehende Erscheinung.

Die Beräumung von illegalen Müllplätzen kostet den Landkreis jährlich einen sechsstelligen Betrag. Letztlich zahlen dafür indirekt auch die Kommunen über die Kreisumlage.

Von Nico Fliegner