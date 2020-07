Ärger in Liemehna: Neues Gerätehaus wird immer teurer

Jesewitz/Liemehna

Der unscheinbar wirkende 19. Tagesordnungspunkt „Vergabe von Bauleistungen zum Feuerwehrgerätehaus Liemehna“ ließ bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Jesewitz trotz vorgerückter Stunde um 22 Uhr viele Emotionen hochkochen. Denn bei dem Liemehnaer Feuerwehrgerätehaus, für das die Gemeinde eine Festförderung in Höhe von 360 000 Euro erhält, schlagen offensichtlich die explodierenden Baupreise voll durch. Inzwischen geht man in der Gemeinde bereits von rund 900 000 Euro Gesamtkosten aus.

Ein Ölabscheider bringt das Fass zum Überlaufen

Das Fass zum Überlaufen brachten dabei 16 000 Euro, die der Ölabscheider unter der Aufstellfläche kostet und der vom Planer offensichtlich nicht berücksichtigt wurde.

Zunächst hatte Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) informiert, dass bei der Ausschreibung „Gestaltung der Außenanlagen“ statt der geplanten 52 000 Euro mehr als das Doppelte herausgekommen sei. Ralf Tauchnitz: „Ich habe daher gemeinsam mit den Planern und der Firma mit dem günstigsten Angebot ein Bietergespräch geführt.“ Doch obwohl dabei die Fläche um etwa die Hälfte eingekürzt wurde, seien es noch immer rund 61 000 Euro.

Ein Kostentreiber sei mit 16 000 Euro dabei der besagte Ölabscheider, der unter die Abstellflächen kommen müsse. Dieser werde von der Unteren Wasserbehörde und den Kommunalen Wasserwerken Leipzig gefordert, sei aber bisher nicht berücksichtigt gewesen. Liemehnas Ortsvorsteher Torsten Klinge reagierte enttäuscht und sauer zugleich: „Selbst die 61 000 Euro übersteigen unser Budget.“ Zudem sei das Ganze dann noch nicht mal richtig fertig. Frank Vetterlein fasste seine Wut so zusammen: „Hier hat der Planer total versagt, und der muss vor dem Gemeinderat Stellung beziehen.“

Planer wird in den Gemeinderat zitiert

Dennoch wurde der Auftrag Außenanlage dann noch bei drei Enthaltungen vergeben. Verbandsvorsitzender Michael König hatte zuvor erklärt, dass die Differenz von 9000 Euro zwischen Planung und reduziertem Auftrag „aus der Liquidität“ gedeckt werden könne.

So einfach hinnehmen wollen die Gemeinderäte das Ganze aber auch nicht. Der Planer soll nun vor dem Gemeinderat in einer geschlossenen Sitzung Stellung nehmen.

Von Ilka Fischer