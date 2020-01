Ärger in Wöllnau: Dachdecker lässt Kirchgemeinde im Stich

Wöllnau

Es könnte alles so schön sein: Turm und Glockenstuhl sind erneuert worden, die Glocke wurde repariert und elektrifiziert, die Kirche in Wöllnau innen und außen geputzt und gemalert. Das ist alles schon einige Zeit her. Nunmehr soll das Kirchendach saniert werden als eines der letzten großen Bauvorhaben an dem Gotteshaus. Doch das scheint zu einem Riesenproblem zu werden – jetzt regnet es sogar rein.

Wird das der BER von Wöllnau ?

Winfried Hauck, der sich seit vielen Jahren für die Kirche im 240-Seelen-Dorf engagiert und die Einwohner immer wieder zusammentrommelt, damit sie unterstützen, ist inzwischen richtig sauer: „Das droht hier der BER von Wöllnau zu werden“, sagt der 62-Jährige in Anspielung auf den Pannen-Flughafen in Berlin. Denn was dort lange Zeit nicht voranging, ist nun auch in Wöllnau Tatsache: Die Kirche ist seit Oktober eingerüstet, doch neue Dachziegel lassen auf sich warten. Schon damals teilte ihm das beauftragte Dachdecker-Unternehmen mit, dass die Ziegel erst im Februar lieferbar seien. Dann hieß es plötzlich, sie kämen doch schon im November. Also nahm die Firma die unteren fünf Reihen Dachziegel ab und legte Folie darüber. Die Ziegel kamen aber nicht – und plötzlich trat das ein, was Hauck fürchtete: Es regnete rein.

Wasser ist durchs offene Dach in die Kirche in Wöllnau gedrungen und die Wände herabgelaufen. An mehreren Stellen ist das deutlich sehen. Quelle: Nico Fliegner

Regenwasser dringt in die Kirche ein

Der Wöllnauer zeigt im Gotteshaus, wo das Wasser an den Wänden runter lief. An zwei Stellen ist das deutlich sichtbar, ebenso an der Decke. Der Putz ist bräunlich gefärbt. „Die Folie ist nicht dicht, bei ungünstigem Wind drückt das rein“, weiß er. Die Dachdecker-Firma scheint das wenig zu kümmern. Hauck will sie nicht beim Namen nennen, um sie nicht an den Pranger zu stellen. Aber er will Druck machen, dass endlich etwas passiert. Deshalb wandte er sich nunmehr an die Öffentlichkeit. „Die Leute fragen mich ja auch, warum es hier nicht vorangeht.“

Das Gerüst kostet jeden Tag Geld

Hinzu kommt, dass jeder Tag, an dem das Gerüst steht, Geld kostet. 4300 Euro seien dafür geplant, nunmehr sind schon Kosten über 6000 Euro angefallen. „Wir haben hier nicht 20 000 Euro Eigenmittel für die Dachsanierung aufgebracht, um die Rüstung für gefühlte drei Jahre zu bezahlen“, ist Hauck empört. Verärgert hat ihn außerdem, dass ihm das Kreiskirchenamt gesagt habe, die Mehrkosten müsse die kleine Kirchgemeinde übernehmen. „Das geht gar nicht. Woher sollen wir das Geld nehmen?“ Seine Frau Isolde, die Kirchenälteste in Wöllnau ist, wolle jedenfalls jede weitere Rechnung, die nunmehr kommt, nicht unterschreiben. Für Hauck ist das Ganze ein Versicherungsfall und die Dachdecker-Firma in der Pflicht.

Förderung über EU-Programm

Für die Sanierung des Kirchendaches erhält die Kirchgemeinde eine Förderung über das EU-Programm Leader in der Dübener Heide. Neben einem neuen Dach soll auch eine Gaube für Fledermäuse gebaut werden. Der Zuschuss beträgt rund 60 000 Euro, 20 000 Euro sind Eigenmittel, wovon wiederum 10 000 Euro über den Kirchenkreis fließen und 10 000 Euro Spenden der Einwohner sind. Die engagieren sich darüber hinaus für das kleine Gotteshaus aus dem 14. Jahrhundert und packen auch bei Arbeitseinsätzen tatkräftig mit an, zum Beispiel wenn es um Erdarbeiten oder die Dachentwässerung geht. „Die Wöllnauer hängen an ihrer Kirche.“

Die Kirchturmuhr aus dem Jahr 1870 funktioniert mechanisch. Sie muss jeden Tag aufgezogen werden. Wöllnauer Familien wechseln sich ab. Quelle: Nico Fliegner

Orgel wäre nächste Aufgabe

Winfried Hauck hat den Glauben trotzdem nicht verloren, dass alles noch gut wird. Ist das Dach hübsch, will er sich für die Restaurierung der Kirchenorgel stark machen. „Orgelmusik ist doch was Schönes“, sagt er.

Die Orgel in der Dorfkirche in Wöllnau. Sie soll restauriert werden und dann wieder erklingen. Quelle: Nico Fliegner

Evangelische Pfarrkirche Wöllnau Die Dorfkirche in Wöllnau wurde im 13. Jahrhundert errichtet. In dem romanischen Bau befindet sich ein originales, rundbogiges Fenster. Saal und Chor werden durch einen runden Bogen im Innern verbunden. Auf dem Saaldach steht ein achteckiger Dachreiter mit Zeltdach. An die Westseite wurde eine kleine Vorhalle aus Backstein angebaut. Besondere Beachtung verdient der gotische Taufstein vom ausgehenden 13. Jahrhundert. Das Gotteshaus wurde 1701 barock erneuert, die jetzigen Fenster darin eingebrochen. 1972 erfolgte der Ausbau der barocken Ausstattung. Der Altaraufsatz (1701) mit den Gemälden blieb erhalten. Der hölzerne Kanzelaltar ist geschmückt mit rahmenden gekuppelten Säulen und einem Aufsatz mit Strahlenherz. In der Predella befindet sich eine Abendmahlsdarstellung, im Hauptteil eine Kreuzigung und im Aufsatz die Taufe Christi. An den zwei Seiten des Aufsatzes sind hölzerne Figuren angebracht, links Moses, rechts Aaron. Quelle: Pf.-Bereich Sprotta

Von Nico Fliegner