Eilenburg

Für die Shisha-Lounge neben der Gaststätte „Monis kleine Oase“ in Eilenburg hat die Stadtverwaltung die Baugenehmigung erteilt. Allerdings mit Auflagen, wie Rathaus-Sprecher Heiko Leihe auf Anfrage mitteilte. So habe es noch Hinweise vom zuständigen Schornsteinfeger bezüglich der Entrauchung gegeben und entsprechende Vorkehrungen seien getroffen worden. Nunmehr sei aber aus Sicht der Stadt alles zulässig. Die Shisha-Lounge in der Torgauer Straße dürfe damit betrieben werden.

Nachbarn ärgern sich

Um die Lounge hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Ärger gegeben, weil die Betreiber am hinteren Gebäudeteil einen Schlot installierten, der für die Entlüftung der Shisha-Lounge sorgt. Bei ungünstigem Wind zog der süßlich riechende Qualm der Wasserpfeifen, die in der Bar geraucht wurden, in die Wohnungen der Nachbarn. Die beschwerten sich daraufhin bei der Stadtverwaltung und mutmaßten, dass die Lounge ohne Genehmigung betrieben werde.

Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) erklärte noch im Juni gegenüber der LVZ, dass „keine gewerberechtliche Genehmigung erteilt“ werde, „wenn der Bau nicht in Ordnung ist“. Inzwischen haben die Betreiber offensichtlich gehandelt und entsprechende Veränderungen vorgenommen.

Shishas bei jungen Leuten beliebt

Die Shisha-Lounge in der Torgauer Straße ist nicht die einzige in der Kleinstadt. Solche Bars sind vor allem bei jungen Leuten beliebt. In der Shisha wird meist Tabak mit Fruchtaroma oder ähnlichen Geschmacksrichtungen geraucht, das inzwischen nachweislich gesundheitliche Risiken mit sich bringt.

Von Nico Fliegner