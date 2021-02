Eilenburg

Die Meldung über eine von der Polizei beendete Feier im Jugendhaus VI in der Eilenburger Dr.-Belian-Straße in der Nacht zum Sonntag (LVZ berichtete am Dienstag) hat in der Muldestadt für Gesprächsstoff gesorgt. Wie berichtet, hatten Polizeibeamte nach einem Hinweis gegen 1 Uhr mehrere Personen festgestellt, die im Keller entgegen der geltenden Corona-Verordnung zusammen feierten. Die Geburtstagsfeier wurde daraufhin aufgelöst. Jugendhaus-Leitung und Stadt haben sich jetzt zu den Ereignissen geäußert.

Fünf junge Leute hatten sich zur der Party getroffen

Dass dort eine illegale Party stattfand, bestätigt Jugendhaus-Leiter Guido Kanitz. In der Öffentlichkeit kursierende Gerüchte, dass es eine große Party war, weist der Sozial- und Medienpädagoge aber zurück. Fünf junge Leute hätten dort gefeiert, so Kanitz. Auf Nachfrage teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig mit, dass die Beamten vor Ort „von zwei 23-jährigen Männern und zwei 18-jährigen Mädchen“, die Personalien erfasst haben. Das Ganze sei bekannt geworden, nachdem an einer anderen Stelle des Hauses die Brandmeldeanlage Alarm auslöste – ein Fehleinlauf, wie sich herausstellte.

Jugendlichen werden über Regeln informiert

Das Treffen fand im Keller des Hauses in Räumen statt, die von zwei selbst verwalteten Gruppen genutzt werden, zu denen sie die Schlüssel haben. Das Angebot werde gut genutzt, die Sozialarbeiter stehen in regelmäßigem Austausch mit den Jugendlichen. „Sie müssen sich natürlich an Bestimmungen halten, erst recht, was Corona betrifft. Der ersten Schließung im März folgte im Mai eine Teilöffnung unter Einhaltung des erarbeiteten Hygienekonzeptes und darin enthaltener Auflagen. Unter Beachtung der geltenden Regeln war es den Jugendlichen möglich, die Räume zu betreten. Seit November ist auch die Selbstverwaltung wieder geschlossen. Über die aktuellen Regeln haben wir die Jugendlichen immer informiert“, sagt Guido Kanitz.

Junge Leute müssen mit Anzeigen rechnen

An den Wochenenden sind Haus-Leitung und Sozialarbeiter nicht vor Ort. So auch nicht, als die Feier stattfand. Die Polizei hat Anzeigen wegen der Verstöße gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung gefertigt. Androhungen, dass dies mit Bußgeldern bis zu 500 Euro geahndet werden könne, habe bei den Betroffenen Wirkung erzielt. „Wir haben mit ihnen gesprochen, ihnen deutlich gemacht, dass das nicht geht. Die Einsicht bei den Jugendlichen ist jedenfalls da“, so Kanitz.

„Die Party war unangebracht – das wissen die jungen Leute“

Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) ordnet den Vorfall so ein: „Es klingt, als ob vor Ort Partyverhältnisse angetroffen wurden wie im Bierkönig auf Mallorca. Dem ist natürlich nicht so gewesen, aber die heutige Zeit verführt dazu, bisweilen gern besonders drastische Darstellungen zu verwenden. Richtig ist, die Party war zu dieser Zeit an diesem Ort mit 5 Teilnehmern nicht erlaubt und unangebracht. Das wussten die jungen Leute selbst.“ Zudem hätten sie sich unerlaubt Zutritt zum Objekt verschafft, dieses sei intern ausgewertet worden. „Sie wurden dafür klar gemaßregelt und haben einen finanziellen Denkzettel erhalten. Strafe muss sein. Wie dem auch sei, der Vorfall spiegelt trotzdem die Lebenswirklichkeit wieder und ich bin überzeugt, aus den jungen Leuten wird noch etwas Gutes werden“, so Scheler.

Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche der Stadt

Das Haus VI ist seit vielen Jahren Anlaufstelle vor allem für Kinder und Jugendliche in Eilenburg. Der Judo- und der Boxverein haben hier ihren Sitz, Musikwerkstatt, die Modellbauer sowie zwei selbst verwaltete Vereine. Vor dem Haus gibt es seit Sommer 2018 eine Skaterbahn. Im Haus ansässig sind zudem der offene Jugendtreff House6 Cloud und die Delitzscher Tafel.

Von Kathrin Kabelitz